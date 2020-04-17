【人骨手袋】用兒童脊椎加鱷魚脷製手袋　印尼富二代設計師：道德來源取得骨頭

▲ 印尼富二代設計師創作的一款「人骨手袋」，近日引發網上軒然大波。

印尼富二代設計師創作的一款「人骨手袋」，近日引發網上軒然大波。該款手袋被指是用鱷魚舌頭，以及由「道德來源」取得的人類脊椎合製而成，部分產品細節上更列明是用整條兒童脊椎所製。而除了人骨手袋外，該名設計師亦有將白化症者的皮膚應用在衣服上，大批網民表示難以接受。

▲ 人骨手袋被指是用鱷魚舌頭，以及人類脊椎合製而成。（圖片來源：Instagram）

據《每日郵報》報道，人骨手袋創作者是印尼設計師Arnold Putra。他在2016年推出該款人骨手袋，售價美金5,000元（約38,000港元）。他強調，脊椎是從「道德來源」（ethically sourced）取得，使用的是加拿大醫療盈餘，透過當地醫療機構買來，並附有文件。

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他又表示，可以從持牌公司購買骨頭，這些公司會將人體標本捐贈給醫院，有時也會出售給他們做盈餘，但他以遵守保密協議為理由，拒絕公開相關購買骨頭的文件。

▲ Arnold Putra是一名富二代，生活奢華。（圖片來源：Instagram）

這款人骨手袋目前已從網站下架，而Instagram帳號「byarnoldputra」的商品介紹文中，就曾寫下這款手袋是用患有骨質疏鬆症兒童的整條脊椎製成。Arnold Putra就回應指，這個帳號不是由他本人管理，同時不承認骨頭是屬於兒童。之但有專家表示，手袋的手柄確實是屬於兒童脊椎。

▲ Arnold Putra去過不少地方，也曾來過香港。（圖片來源：Instagram）

Arnold Putra除了是設計師外，也是一名富二代，生活奢華。他經常在個人Instagram上炫富，分享身穿名牌服飾、搭飛機遊艇、到處旅遊的生活照。而他在2017年更被Tatler Indonesia評選為印尼收藏最多車的人之一。

責任編輯：王俊賢

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