【新冠肺炎】邱騰華：所有本港出售的口罩都需要符合　商品說明條例及消費品安全條例

新冠肺炎疫情未止，口罩的發售成公眾最關心的話題，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（17日）會見傳媒，重申本港出售的任何口罩不論是否在本港生產或申請資助，都需要符合商品說明條例及消費品安全條例。

【口罩供應】本地口罩生產資助計劃再批5條生產線 月產逾1,100萬口罩

他又指一月底至今，海關亦有按照以上兩條條例以巡查不少於27,000間店鋪，亦有拘捕40人。有關貨不對辦問題，以保障市民安全及消費者權益，政府由3月開始接受本地生產口罩對生產商，亦有要求保證產品質量需要ASTM F2100第一級防護標準及清潔的廠房。

他表示如接受政府資助廠房所出產的口罩須符合產品認證，但明白產品的認證程序需要時間，因此計劃容許一個月的彈性，指廠房暫時未需要急於交貨。如果有廠房售賣預早的貨源，也需要符合商品說明條例及消費品安全條例。

邱騰華續重申相關合約已經準備好，指申請人須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列全部條件，方可遞交申請，

已在香港具備生產線所須設備

已在香港具備原材料

已在香港具備或租賃廠房

已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施

每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

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記者：郭家穎