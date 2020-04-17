【留家睇騷】Radiohead推經典演唱會重溫　每周YouTube直播籲樂迷留家抗疫

▲ Radiohead於其YouTube Channel上免費推出經典演唱會重溫。（相片：Radiohead IG）

新冠肺炎疫情下，全球留家抗疫，英國經典另類搖滾天團Radiohead則於其YouTube Channel免費推出經典演唱會重溫，讓樂迷足不出戶都可大享耳福。

Radiohead組建於1985年，憑一曲〈CREEP〉唱到街知巷聞。其歌曲曾多次用在電影、電視劇集作配樂，如《告白》、Netflix紅劇《安眠書店》第二季也以〈CREEP〉作宣傳歌曲。

▲ 每周直播一場演唱會，叫樂迷興奮。（相片：Radiohead IG）

樂隊於其官方IG上宣佈，自4月10日凌晨5時起（香港時間），每星期在其官方YouTube Channel直播一場經典演唱會，更加上了Hashtag 「#StayHome #WithMe」，呼籲樂迷留家抗疫。

第一場演唱會是2000年的《Live From a Tent In Dublin》，共有10首歌包括〈How To Disappear Completely〉、〈Idioteque〉、〈Just〉等。

每場演唱會維持一星期，每星期更新一次。何時會完結？樂隊調皮地說：「我們將會每周直播一場演唱會，直至現時外出禁令解除，或者我們沒演唱會了。哪個先？沒人知道。」

記者：陸明敏