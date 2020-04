【留家睇騷】Radiohead推經典演唱會重溫　每周YouTube直播籲樂迷留家抗疫

▲ Radiohead於其YouTube Channel上免費推出經典演唱會重溫。(相片:Radiohead IG)

新冠肺炎疫情下,全球留家抗疫,英國經典另類搖滾天團Radiohead則於其YouTube Channel免費推出經典演唱會重溫,讓樂迷足不出戶都可大享耳福。

Radiohead組建於1985年,憑一曲〈CREEP〉唱到街知巷聞。其歌曲曾多次用在電影、電視劇集作配樂,如《告白》、Netflix紅劇《安眠書店》第二季也以〈CREEP〉作宣傳歌曲。

▲ 每周直播一場演唱會,叫樂迷興奮。(相片:Radiohead IG)

樂隊於其官方IG上宣佈,自4月10日凌晨5時起(香港時間),每星期在其官方YouTube Channel直播一場經典演唱會,更加上了Hashtag 「#StayHome #WithMe」,呼籲樂迷留家抗疫。

第一場演唱會是2000年的《Live From a Tent In Dublin》,共有10首歌包括〈How To Disappear Completely〉、〈Idioteque〉、〈Just〉等。

每場演唱會維持一星期,每星期更新一次。何時會完結?樂隊調皮地說:「我們將會每周直播一場演唱會,直至現時外出禁令解除,或者我們沒演唱會了。哪個先?沒人知道。」

記者:陸明敏