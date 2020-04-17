  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (週五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【留家睇騷】Radiohead推經典演唱會重溫　每周YouTube直播籲樂迷留家抗疫

娛樂 13:56 2020/04/17

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Radiohead於其YouTube Channel上免費推出經典演唱會重溫。（相片：Radiohead IG）

新冠肺炎疫情下，全球留家抗疫，英國經典另類搖滾天團Radiohead則於其YouTube Channel免費推出經典演唱會重溫，讓樂迷足不出戶都可大享耳福。

Radiohead組建於1985年，憑一曲〈CREEP〉唱到街知巷聞。其歌曲曾多次用在電影、電視劇集作配樂，如《告白》、Netflix紅劇《安眠書店》第二季也以〈CREEP〉作宣傳歌曲。

每周直播一場演唱會，叫樂迷興奮。（相片：Radiohead IG）

樂隊於其官方IG上宣佈，自4月10日凌晨5時起（香港時間），每星期在其官方YouTube Channel直播一場經典演唱會，更加上了Hashtag 「#StayHome #WithMe」，呼籲樂迷留家抗疫。

第一場演唱會是2000年的《Live From a Tent In Dublin》，共有10首歌包括〈How To Disappear Completely〉、〈Idioteque〉、〈Just〉等。

每場演唱會維持一星期，每星期更新一次。何時會完結？樂隊調皮地說：「我們將會每周直播一場演唱會，直至現時外出禁令解除，或者我們沒演唱會了。哪個先？沒人知道。」

 

 

記者：陸明敏

相關文章

【留家抗疫】傑尼斯事務所avex期間限定開放YouTube頻道　過百場嵐arashi濱崎步演唱會任睇【內附連結】
13:01 2020/04/15
【留家抗疫】傑尼斯事務所avex期間限定開放YouTube頻道　過百場嵐arashi濱崎步演唱會任睇【內附連結】
【留家睇騷】Lady Gaga策劃網上免費群星騷　天后7日籌2.7億助全球抗疫
14:21 2020/04/13
【留家睇騷】Lady Gaga策劃網上免費群星騷　天后7日籌2.7億助全球抗疫
【留家睇騷】韓國天團BTS演唱會免費播　一連兩日開放官方YouTube頻道任睇【內附詳情】
今日 12:45
【留家睇騷】韓國天團BTS演唱會免費播　一連兩日開放官方YouTube頻道任睇【內附詳情】
歌手 演唱會 樂隊 演唱會 YouTube

最高瀏覽

【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
18:01 2020/04/16
【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
19:32 2020/04/16
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】
今日 10:34
【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】