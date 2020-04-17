  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (週五) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【登革熱】本港4月上旬錄1宗外地傳入個案　患者於潛伏期曾訪泰國

社會 13:32 2020/04/17

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

截至昨日，本港今年共錄得19宗外地傳入登革熱個案及1宗本地登革熱個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（17日） 公布，在4月3至16日期間，本港確診一宗外地傳入的登革熱 個案，病人於潛伏期內曾到泰國，另中心前日（15日）已公布，今年至今錄得一宗本地個案。中心強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生防護中心表示，截至昨日（16日），今年共錄得20宗登革熱個案，其中19宗外地傳入個案從菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞和越南傳入。

中心發言人說，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施：

  • 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；
  • 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；
  • 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；
  • 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；
  • 在雨季前把凹凸不平的地面填平；
  • 避免在叢林逗留；及
  • 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

【預防登革熱】噴驅蚊劑太多可致兒童昏迷　消委會教路五大驅蚊產品貼士

含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應注意以下事項：

  • 先仔細閱讀標籤說明；
  • 在進入可能被蚊叮的範圍前使用；
  • 塗在外露皮膚及衣服；
  • 孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%＊；
  • 先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；
  • 遵照標籤說明，只於有需要時重複使用
  • 如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺

TOPick曾解構噴驅蚊劑成分，如果濃度太高，有機會致兒童昏迷，即看：【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳曉瑩

環境衞生 衞生署 衞生防護中心 登革熱

最高瀏覽

【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
18:01 2020/04/16
【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
19:32 2020/04/16
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】
今日 10:34
【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】