【登革熱】本港4月上旬錄1宗外地傳入個案　患者於潛伏期曾訪泰國

▲ 截至昨日，本港今年共錄得19宗外地傳入登革熱個案及1宗本地登革熱個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（17日） 公布，在4月3至16日期間，本港確診一宗外地傳入的登革熱 個案，病人於潛伏期內曾到泰國，另中心前日（15日）已公布，今年至今錄得一宗本地個案。中心強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生防護中心表示，截至昨日（16日），今年共錄得20宗登革熱個案，其中19宗外地傳入個案從菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞和越南傳入。

中心發言人說，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施：

徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；

每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；

汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；

栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；

在雨季前把凹凸不平的地面填平；

避免在叢林逗留；及

戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

【預防登革熱】噴驅蚊劑太多可致兒童昏迷 消委會教路五大驅蚊產品貼士

含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應注意以下事項：

先仔細閱讀標籤說明；

在進入可能被蚊叮的範圍前使用；

塗在外露皮膚及衣服；

孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%＊；

先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；

遵照標籤說明，只於有需要時重複使用

如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺

TOPick曾解構噴驅蚊劑成分，如果濃度太高，有機會致兒童昏迷，即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩