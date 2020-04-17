【One World: Together at Home】張學友難忘童年捱窮歲月　歌神：搵到食才講理想

▲ 張學友憑努力不懈成就歌神之路。

由Global Citizen跟世界衛生組織主辦、由Lady Gaga領軍多地藝人合作，為全球醫護打氣的 《One World: Together At Home 》，在香港時間4月19日凌晨開始舉行，兩大歌神陳奕迅和張學友，也會有份演出，成為矚目盛事。

90年代已譽為歌神的張學友，唱片銷量以百萬計，全球巡迴演唱會逾200多場，樂壇成就驚人，不過，出身基層的學友，自小家貧，因有過捱窮歲月，亦曾歷行差踏錯，經過多番磨練才有完成天王事業。

▲ 陳奕迅跟張學友兩大歌神早前已幾度合作。（取自facebook）

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學友約8年前曾接受有線電視汪曼玲訪問，談及童年歲月。張學友爸爸是海員，經常不在家中，母親獨力照顧三名子女，學友小時侯家境不好，一家五口住在百呎房間，三兄妹睡雙層床，跟父母的床只用一道薕隔著，家具都是用木架和鐵枝搭成。

學友在訪問中憶述：「窮的時候要問人借錢，媽媽經常流著淚跟我講，你不要求別人，求人很難。」

學友指母親給他最大的影響有兩方面：「一是要腳踏實地，二就是不求人。」學友指即使入行前他打只有二、三千人工，大部分給了媽媽做家用，他也從來沒有問人借過錢。

▲ 學友獲邀為全球抗疫騷演出。（圖片：環球）

學友的哥哥跟隨父親同樣當海員，早年兄長曾沉迷賭博，在學友當歌星後，哥哥被揭欠下巨債，學友曾為兄償還，後來學友公開表示不會再幫哥哥還錢。

學友憶述：「因為繼續幫他才是害他。我覺得有些事是要講清楚，才可以幫到他。」學友指兄長後來已戒了賭，並已找到工作重新做人，兩兄弟亦再沒有芥蒂。

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▲ 歌神張學友在世界巡迴演出逾200多場。（圖片：環球）

不能為了夢想而目空一切

90年代學友指是自己事業黃金十年，他緊記母親教誨，並努力戒酒，撇清了生活上的壞習慣，事業有成。

學友堅守腳踏實地的原則，他曾於活動上勸勉年青人「搵食」的重要性，學友直言追夢談理想之前，最重要還是要解決最基本的經濟問題，不能只為了夢想而目空一切。

▲ 張學友2015年獲演藝學院頒榮譽學士。

2015年，張學友獲演藝學院頒發榮譽學士，肯定學友在表演藝術上的成就。

早就成家立室的學友，有愛妻羅美薇相伴，兩個女兒亦十分孝順，去年學友開演唱會，大女瑤華看足多場，令學友甚感安慰。

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