涉商場連環非禮11名女生　17歲理貨員判教導所

▲ 被告被判入教導所。（經濟日報資料圖片）

17歲男超市理貨員涉於6天內在商場內非禮11名女學生臀部，理貨員早前承認16項非禮罪，押後至今（17日）於區域法院判刑。法官判刑時指，心理報告指被告雖然患有躁鬱症，但與犯案沒有必然關係，並斥責被告為了一己私慾犯案，行為狂妄，令女學生受驚，考慮到被告及時認罪，判處入教導所亦具阻嚇及教化作用，遂判被告入教導所，並勸勉被告「聽吓心理專家講」。



段姓被告現年18歲，早前承認16項非禮罪。法官李慶年判刑時指，心理及教導所報告指，被告適合入教導所，他雖然患有躁鬱症，但與犯案沒有必然關係。法官表示沒有索取受害人的心理創傷報告，為免再次騷擾受害人，但不排除事件對受害人造成創傷。



法官又指，被告犯案時17歲，於6天內侵犯11名女生，犯案16次，其中1名受害人更於2天內被摸5次，被告為了一己私慾犯案，行為狂妄，令女學生受驚，造成困擾。法官指被告被捕後表現合作，及時認罪，值得考慮判進教導所。



法官強調，判處入教導所最高須接受禁閉式刑罰3年，之後亦要接受跟進3年，具阻嚇及教化作用，對社會帶來好處多於壞處，遂判處被告進入教導所，並勸勉被告「聽吓心理專家講，你有能力改善自己心態」，被告聽罷表示接受。



案情指，案發時被告在馬鞍山某商場的超級市場任職理貨員，2019年2月22日至27日期間，被告在超市、便利店和快餐店內，先後16次非禮11名身穿校服的中學女學生，年齡介乎15至17歲。

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記者：林欣樂