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【共患難】醫護夫婦自願加入高風險團隊　全副武裝互捧臉深情對視

健康 16:41 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

醫護夫婦全副武裝互捧臉深情對視。

新冠肺炎疫情持續，網上流傳一張2名醫護人員全副武裝地捧著對方的臉，深情對視的照片，引起網民熱烈討論。據美媒報道，2人為夫婦，一起自願加入高風險團隊，為需要做手術的病人插喉。

綜合外媒報道，一名醫院首席麻醉師公開了這張照片，照片的主人公是夫婦Ben Cayer及Mindy Brock。2人知道照片在網上流傳後，表示：

我們都在經歷同樣的事，它（照片）象徵了希望和愛。

38歲的Mindy說，「最重要是我們同心協力、團結一致，互相支持。不只他和我，還有全人類。」

據悉，2人於2007年在護理麻醉學校相遇，課堂座位剛好在鄰座，日久生情，5年前結婚。

拍攝這張照片的早上，二人還在上班中途為了車內收音機的播放內容、誰洗碗的問題爭論。但那日是Mindy被編入新團隊工作的第一日，十分緊張，2日在空檔時間於手術室外相遇，情不自禁，在全副武裝的情況下，互相捧臉、深情對視。

我們在早上討論的所有瑣碎事，在這些重大事件面前，都變得不重要了。

【新冠肺炎】大馬50名醫護醫院內中招　衞生部官員：2至3人或在茶水間受感染

責任編輯：羅嘉欣

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