全港首個串流音樂平台音樂獎項　「JOOX TOP 聽推介」第一季季選登場　

▲ 「JOOX TOP 聽推介」第一季季選已接受投票。

為表揚歌手們過去一季的出色作品，音樂串流平台JOOX舉辦「JOOX TOP 聽推介」（2020 JOOX TOP MUSIC AWARDS），這是首個根據JOOX網上點播數字及樂迷投票的串流音樂平台獎項，讓全港樂迷每一季都能親自投選心目中的最佳歌曲和歌手。

在首季過百首新派台歌曲當中，本地男歌手及女歌手的歌曲各佔四成半、組合的歌則佔一成。2020年「JOOX TOP 聽推介」第一季季選將於即日至4月24日晚上11時59分，公開讓JOOX香港免費及VIP會員投票。

第一季季選是根據1月1日至3月31日內派台歌曲的點播次數及JOOX編輯推介作為指標，按四大類別：新歌、歌手、OST及K歌，分別 計算出頭20首歌曲及20名歌手，讓樂迷投選出最愛。

投票期內，每位JOOX用戶按每個獎項類別每日最多可投10票。投票結束後，JOOX將會公布各類別的用戶投選TOP 1及JOOX TOP 10獎項。

每季JOOX都會有特別的頒獎形式為得獎歌手歌曲送上由全民投票得出來的「JOOX TOP 聽推介」季選獎項；而每季的得獎歌曲歌手亦將直入年尾的「2020 JOOX TOP 聽推介」總選候選名單。