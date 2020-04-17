【嬰兒口罩】主播1歲女沒戴口罩被拒入育嬰室換尿片　醫生︰1歲以下BB不適合戴口罩

▲ 台灣一名主播媽媽日前發帖表示，因1歲女無戴口罩而被拒絕進入育嬰室，令她不禁抱怨「BB難控制」。

新冠肺炎疫情嚴重，為了防控疫情，全民出出入入都戴上口罩，就算連嬰兒也要學習戴口罩。日前，台灣主播媽媽廖婕妤在社交媒體表示，她帶著1歲的女兒從高雄到台北，經過高速公路休息站時，要進去育嬰室為女兒換尿片，但因當時女兒沒戴口罩而被阻攔，無奈指「BB根本不受控制。」

廖婕妤在Facebook發帖文稱，帶1歲女兒進去育嬰室時被工作人員攔截，原因是BB沒有戴口罩，她向工作人員表示︰

BB才1歲根本戴不到口罩，就算戴上也會一直扯。

豈料，對方卻只能請她回到車上換尿片，令她相當無奈。

1歲BB真的不受控，也買不到適合的的幼兒口罩，兒童口罩一戴上去，她眼睛都不見了！

廖婕妤也提到，台灣衛生福利部部長陳時中針對嬰兒戴口罩的問題，表示小嬰兒無法戴口罩，呼籲民眾疼惜，大人要主動保持社交距離。最後廖婕妤也希望政府可以出售適合1至3歲孩童適用的幼兒口罩。

專科醫生︰戴口罩不能遮擋眼睛

香港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾接受TOPick訪問指，用成人口罩戴在幼兒臉上並不恰當，或有機會影響呼吸。市面上雖有較小的口罩尺寸適合1至2歲嬰幼兒使用，但1歲以下嬰幼兒則不適合戴口罩，以免引致窒息。

何醫生續稱，選購兒童口罩要選擇貼面的，而且能完全掩蓋口鼻，不能遮擋眼睛，太大或太小都不適合，以免病毒進入口罩內；家長亦需不時查看小朋友戴口罩的情況，檢查有否走位。

要教導幼兒戴口罩，何醫生指家長、老師身教最重要，當孩子見到人人都戴，就會自自然願意戴口罩。「小朋友戴口罩需要訓練，可以先在家讓他們戴口罩熟習一下。」

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責任編輯：梁節儀