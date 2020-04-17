【海難悲歌】南韓世越號災難6年真相未明　罹難學生父母走不出喪子悲痛尋死

▲ 南韓世越號災難6年真相未明，有罹難學生父母因走不出喪子悲痛尋死。

南韓於2014年4月16日發生世越號沉沒事故，造成304人死亡，包括248名檀園高中的師生，悲劇發生至今6年，意外原因仍未明。有罹難學生家屬組成「416事故家屬協會」，昨日（16日）舉行紀念活動，有父母坦言走不出喪子喪女之痛，甚至有輕生念頭。

想尋死去見孩子一面

綜合韓國傳媒報道，昨日下午3時於京畿道安山市舉辦世越號6周年紀念會，MBC電視台播放了紀念會片段，當中記錄了罹難學生父母的心聲。有父母指世越號災難發生6年，但孩子離世的傷痛卻一直伴隨他們，至今未能釋懷。

罹難者家屬一直承受著無法言喻的悲痛，每年4月他們的難受程度更是加劇。想到世越號沉沒事故起因未明，父母感覺無法跟死去的孩子交代，甚至有父母太想念孩子︰

很想尋死去見孩子一面，可是卻害怕孩子問起意外原因……

這幾年間先後有罹難者父母因走不出傷痛而輕生，其中有一名父親在汽車內尋死，也有一名痛失兒子的爸爸在事發後患上嚴重憂鬱症，最終走上不歸路。

促請總統文在寅查明真相

海難事發至今6年，罹難者家屬仍然未得到真相。總統文在寅在社交媒體發文表示，「我們與世越號一起哭」，他再次承諾會盡力查明真相。他稱，以世越號的教訓應對新冠肺炎疫情，抱著「任何人都不能隨便離開」的心情，請民眾戴著口罩、保持社會距離抗疫。

罹難者家屬請文在寅履行承諾，並指這是最後機會，過了今年將永遠得不到答案。

2014年4月16日，南韓一艘客輪「世越號」載有476人，包括325名京畿道安山市檀園高中二年級的學生及老師，師生們本來乘船前往濟州島修業旅行，可是遇上翻船意外，其中有248名師生不幸罹難，葬身於全羅南道珍島郡海域。據韓國報道，指當時因為船長失職及政府救災不力等各種因素，釀成了南韓史上最大的海難。

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責任編輯︰駱秀玲