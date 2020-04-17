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【疫市優惠】Mira Place推出激賞「送」優惠　消費滿$400有現金券回贈

精明消費 17:06 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

尖沙咀Mira Place美麗華廣場，由即日起至5月31日推出春日激賞開飯加「送」優惠，高達50%自選現金券回贈。（商場提供）

疫境求生，香港不少商場為吸引市民消費，最近都會與場內食肆合作推出優惠。尖沙咀Mira Place美麗華廣場，由即日起至5月31日推出春日激賞開飯加「送」優惠，最高可達50%自選獎賞無上限回贈。

於so thai so good惠顧滿指定金額，即送特色鮮蝦金邊粉或燒脆皮豬手等。（商場提供）

Mira Place有超過40間餐飲食肆，顧客只需於商場內任何1間餐廳「開飯」，消費滿$400或以上，即可於近20間商戶中自選現金券。如以電子貨幣消費滿$400或以上，可獲總值$200現金券；而滿$1,000或以上，即可獲$500現金券。

獎賞亦無次數限制，自選商戶包括有餐廳HABITŪ Table、Pizza Maru、新同樂及翠亨邨等，而時裝美容品牌則有COACH、FURLA、NIKE KICKS LOUNGE、Tokyo Lifestyle 等。

春日激賞開飯加「送」優惠，自選商戶包括Tokyo Lifestyle現金券。（商場提供）

商場同時推出多項限時優惠，包括低至6折的「Grab & Go」外賣優惠及免費泊車，包括有翠亨邨外賣自取全日主餐牌及午市點心8折、於so thai so good惠顧滿指定金額即送特色鮮蝦金邊粉或燒脆皮豬手等。

Mira Place會員由即日起至4月30日，只需於場內以電子貨幣消費滿$100及於Mira Place App的「智易泊」內登記車輛資訊，即可獲贈同日1小時免費泊車。

記者︰藍哲

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