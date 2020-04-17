【大婆鬧小三】《夫妻的世界》朴海俊出軌惹網民公憤　大婆金喜愛復仇語錄句句入肉

▲ 《夫妻的世界》池聖雨一直靠她作財政支持的丈夫，竟然搞婚外情。

在煲劇平台黃Viu已上架的熱爆話題韓劇《夫妻的世界》，因劇情緊張、龐大的戲劇張力，在韓國收視節節上升，第6集已衝破20%大關。《夫妻的世界》劇情講述當醫生的太太發現老公有外遇後，隨即精心策劃大報復。當中金喜愛和朴海俊的角力引人入勝，而女主角的復仇對白更是狠辣無比。

▲ 聖雨發現丈夫「偷食」鐵證後，即幻想自己用手術剪刀插死對方。（劇照）

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韓國電視台JTBC劇集《夫妻的世界》，改編自2015年英國兩性關係話題劇《Doctor Foster》，講述高山市醫院副院長的池聖雨（金喜愛飾），發現渣男老公李泰吾（朴海俊飾）偷食「白富美」小三呂多景（韓素希飾），令她發現自己一直擁有成功的事業和婚姻，這看似完美的人生全是假象，再加上周遭朋友合力對她欺瞞，令她痛下復仇的決心。

▲ 飾演正室的金喜愛與第三者的韓素希，不斷上演心理戰，戲味十足。（黃viu煲劇平台提供）

劇中，朴海俊周旋在兩女之間，床戰連場，頭6集被韓國列為「19禁」。其實分別飾演正室的金喜愛與第三者的韓素希，上演的心理戰，更加戲味十足。劇情發展下去，那些極富戲劇張力的情節，才最吸引觀眾追看。

情節忠於英劇原著

跟英國原版相比，韓劇在重要情節上，如女主角由頸巾上的長髮開始起疑心，生日會舉行時揭發丈夫有外遇的鐵證，到與會計師上床以獲取老公財務狀況等橋段都跟足，但出軌丈夫的職業（英版是從事地產而非獨立電影人）等劇情細節，就不盡相同。

英版兩季共10集，每集60分鐘，但韓版就有16集，每集長達80至90分鐘，所以細節刻劃更多。單是首6集，女主角便有許多令人難忘的復仇對白：

1：「我的兒子，我的家，我的人生，無論如何，只要是我的東西，我都絕對不能失去。要把李泰吾這傢伙，從我的人生中徹底剷除。」

聖雨得悉丈夫泰吾有婚外情達兩年後，即時崩潰，她沒有即時踢爆，也不選擇原諒丈夫，一直暗自盤算復仇大計。

2：「你可不能死啊！奶奶！泰吾是怎樣身敗名裂，你要睜大眼睛好好看清楚啊！」

聖雨向臥在病榻的奶奶正式宣告她報仇之心時，說話狠毒。

▲ 聖雨表面端莊優雅，其復仇之心卻釋放了人性最陰暗一面。（取自Jtbc IG）

3：「泰吾向來是忠於家庭的人，萬一發生那種事，對男人而言，應該不過是排洩吧！」

聖雨主動和多景及她的父母聚餐，在飯桌上，對女兒私生活毫不知情的會長夫人，問聖雨有個長得帥的丈夫，是否有很多女演員勾引他，聖雨不慌不忙回話，兼打擊身為第三者的多景，令對方即時黑面。

▲ 池聖雨曾兩度在飯桌上羞辱多景。（取自Jtbc IG）

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4：「你應該先管好你的女兒啊！告訴她別人的老公是不能碰的。有孩子的已婚男人，是不能隨便勾搭的。無論多喜歡濫交，但是破壞別人家庭，是賤人才做的事情。」

之後，聖雨主動帶着丈夫到多景父母的大宅作客，酒後在多景父母面前大爆多景勾引她丈夫的事，令眾人崩潰。她還霸氣地直斥多景的富爸媽沒有管教好自己的女兒。

5：「生氣嗎？嫌髒嗎？是不是被背叛？不管是甚麼，總之你現在那個心情，絕對不要忘記。因為那就是我體驗到的心情。」

當老公宣稱和多景有的是愛情，聖雨便報復自揭曾經跟老公的朋友上床，令他情緒再大爆發。

▲ 聖雨出軌與丈夫的會計師朋友上床，為求報復其不忠，以及得悉其財務狀況。（黃viu煲劇平台提供）

復仇計劃下半場

此劇首6集交代了聖雨如何和丈夫離婚，並使他失去兒子的撫養權，事業也一敗塗地，但那只是復仇大計的首部分。第6集最後講到離婚兩年後，泰吾和多景不但誕下了女兒，還宣告正式結婚及回歸高山市，心計多端的聖雨又會如何面對？

▲ 聖雨的報仇手段還包括苦肉計，設局令丈夫向她施以暴力，令他不能取得兒子撫養權。（取自Jtbc IG）

Info

《夫妻的世界》（共16集）

Viu Hong Kong逢周五及六深夜上綫

撰文：程日