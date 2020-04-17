【十八年後的終極告白】陳山聰譚俊彥拗手瓜比試　眾演員猜出誰是真兇

▲ 《十八年後的終極告白》眾演員出席宣傳。（黃建輝 攝）

今日（4月17日）TVB劇《十八年後的終極告白》在將軍澳電視廣播城為劇集播出舉行記者會，出席藝人包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、趙希洛、蕭徽勇、何遠東、何啟南、杜大偉等。

《十八年後的終極告白》將於下周一（4月20日）緊接《慶餘年》在晚上9時30分播出。

今日出席的演員更會重演《十八年後的終極告白》內首集的拳擊戲碼，為劇集打響頭炮。

【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇 黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥

▲ 陳山聰和譚俊彥拗手瓜。（黃建輝 攝）

眾演員分組搏鬥，先由譚俊彥做人肉沙包，讓黃智雯和趙希洛示範岀拳，上演30秒的自由搏擊。接著，陳山聰和何啟南岀拳對打，黃智雯又邀請何遠東一同上台對打。

然後，陳山聰和譚俊彥坳手瓜比試，由譚俊彥勝岀。之後右手比試後到左手，這次陳山聰勝岀，可說打和。

▲ 在估真兇遊戲上，何遠東被猜中是兇手。（黃建輝 攝）

之後，再分組玩呼拉圈內玩遊戲，分別為黃智雯對何遠東，陳家良對蕭徽勇，尹詩沛對謝可逸，令對手離開呼拉圈便勝出，最後由何遠東、陳家良和尹詩沛獲勝。

最後一眾演員玩競猜兇手遊戲，憑照片中的手部和臉部競猜兇手，並猜中是何遠東是該遊戲的真兇。

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記者：梁樂欣