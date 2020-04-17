  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (週五) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【十八年後的終極告白】陳山聰譚俊彥拗手瓜比試　眾演員猜出誰是真兇

娛樂 15:39 2020/04/17

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

《十八年後的終極告白》眾演員出席宣傳。（黃建輝 攝）

今日（4月17日）TVB劇《十八年後的終極告白》在將軍澳電視廣播城為劇集播出舉行記者會，出席藝人包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、趙希洛、蕭徽勇、何遠東、何啟南、杜大偉等。

《十八年後的終極告白》將於下周一（4月20日）緊接《慶餘年》在晚上9時30分播出。

今日出席的演員更會重演《十八年後的終極告白》內首集的拳擊戲碼，為劇集打響頭炮。

【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇　黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥

陳山聰和譚俊彥拗手瓜。（黃建輝 攝）

眾演員分組搏鬥，先由譚俊彥做人肉沙包，讓黃智雯和趙希洛示範岀拳，上演30秒的自由搏擊。接著，陳山聰和何啟南岀拳對打，黃智雯又邀請何遠東一同上台對打。

然後，陳山聰和譚俊彥坳手瓜比試，由譚俊彥勝岀。之後右手比試後到左手，這次陳山聰勝岀，可說打和。

在估真兇遊戲上，何遠東被猜中是兇手。（黃建輝 攝）

之後，再分組玩呼拉圈內玩遊戲，分別為黃智雯對何遠東，陳家良對蕭徽勇，尹詩沛對謝可逸，令對手離開呼拉圈便勝出，最後由何遠東、陳家良和尹詩沛獲勝。

最後一眾演員玩競猜兇手遊戲，憑照片中的手部和臉部競猜兇手，並猜中是何遠東是該遊戲的真兇。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：梁樂欣

相關文章

【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】
今日 13:38
【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】
【開心速遞】風少未回歸三姨疑有新對像　《愛回家》熊心如將遭受情騙？
18:49 2020/04/16
【開心速遞】風少未回歸三姨疑有新對像　《愛回家》熊心如將遭受情騙？
【機場特警】莊思明扮醜客串與楊明相親　港姐奪季軍引爭議曾傳遭陳慧琳胞弟家暴【有片】
17:08 2020/04/15
【機場特警】莊思明扮醜客串與楊明相親　港姐奪季軍引爭議曾傳遭陳慧琳胞弟家暴【有片】
陳山聰 譚俊彥 何啟南 何遠東 趙希洛 黃智雯 TVB 電視劇 將軍澳 拳擊

最高瀏覽

【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】
今日 10:34
【口罩供應】屈臣氏突發開賣日本三次元台灣中衛口罩 12間開售分店一覽【附詳細地址】
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
19:32 2020/04/16
【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩
【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】
18:01 2020/04/16
【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】