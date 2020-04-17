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【嚴選食鹽】消委會檢測逾6成食鹽含金屬污染物　營養師拆解食鹽納含量

健康 17:02 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

註冊營養師提醒，進食1茶匙鹽已等於每日建議的攝取上限。

食鹽是日常煮食必需品，但消委會檢測試市面39款食鹽樣本，逾6成食鹽被檢出金屬污染物，可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓;其中2成海鹽檢出微塑膠。要吃得健康，也要懂得嚴選食鹽。「Nutri Life」註冊營養師近日在facebook專頁介紹市面常見食鹽，並指出其鈉含量，希望大家吃得健康。

低鈉鹽

  • 每茶匙納含量：1265亳克
  • 鈉含量較低，適合高血壓人士。

喜馬拉雅鹽/岩鹽（玫瑰鹽）

  • 每茶匙納含量：1680亳克
  • 在陸地鹽礦採集而來的鹽，喜馬拉雅山的岩鹽品質最高，所以最有名。
  • 含有非常豐富礦物質，煮食時，可提升食物鮮味。

碘鹽（添加碘質）

  • 每茶匙納含量：1950亳克
  • 有助維持新陳代謝
  • 適合少吃紫菜、海產類，例如蝦、蟹、奶的人士

餐桌鹽

  • 每茶匙納含量：1964亳克
  • 在眾多種類的食鹽中，鈉質最高，營養價值低。

岩鹽、海鹽比餐桌鹽更健康？詳請請看【下一頁

1茶匙鹽=每日建議攝取上限

「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）提醒大家，喜馬拉雅鹽雖含豐富礦物質，但所含有的礦物質份量其實不多。

每日的鈉攝取上限是2000亳克。鹽是高鈉調味料，無論是哪種鹽，食用1茶匙已經等於每日建議的攝取份量（或1.5茶匙低鈉鹽）。她建議多配搭新鮮香草、咖喱粉、胡椒、黑椒、蕃茄調味，那就又健康又美味。

想知道食鹽的檢測結果，請看：

【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元

【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠

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責任編輯：黃泳欣

食用安全 健康問題 營養師

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