拍賣村屋涉串謀詐騙　及時雨職員等共4被告判服務令

▲ 4名被告經審訊後被裁定1項串謀詐騙罪罪成，判以240小時社會服務令。（經濟日報資料圖片）

及時雨信貸有限公司貸款女文員、男經理及前助理總經理共3名職員，與拍賣公司董事涉串謀在拍賣會以底價交易一村屋。4人經審訊後被裁定1項串謀詐騙罪罪成，法官今（17日）於區域法院判刑時指，公開拍賣會理應公平公正，被告行為破壞規矩，令人對拍賣會失去信心，考慮到他人沒有蒙受巨大損失，判以240小時社會服務令。

涉案4名被告為及時雨信貸有限公司貸款文員黃麗敏（33歲）、及時雨經理孫立基（49歲）、環亞物業拍賣有限公司唯一董事兼股東曾傑俊（54歲）、及時雨前助理總經理戎文碧（44歲），4人同被控1項串謀詐騙罪。

法官沈小民判刑時指，案件案涉及拍賣物業時造假，買賣雙方內定價格，將村居屋售予內定的買家，次被告知道拍賣底價為400萬元，情況對他有利，物業終以內定價400萬元成交。

法官指事件嚴重之處，在於被告非單獨行動，而是夥同犯案，案情更顯示環亞的職員亦有作出配合；物業以公開競投形式出售，理應公平公正，價高者得是心願誠服。法官又揚言「香港是文明社會，未能接受不公平行為」，被告行為破壞規矩，令人對拍賣會失去信心，社會會離「公平」愈來越遠。

法官考慮到，第3被告自己舉行拍賣會，犯案後已摧毀個人誠信，無法在在拍賣行立足；而首被告只需要串通第3被告便能獲得物業，案情並無牽涉精密計謀，首被告亦是依指示行事，出價400萬，兩人事後已辭職，事件中並不涉及重大金錢損失，只令參與拍賣會的公眾人士劉女士失去獲得「荀盤」的機會，同時無貪污成分，屬於情有可原的情況，判以240小時社會服務令。

控方案情指，首被告是次被告的下屬及未婚妻，兩人對西貢大埔仔村一村屋感興趣，該物業業主曾抵押物業予及時雨，及後因身故而無法償還欠款，及時雨準備拍賣該物業還款。2016年9月，次被告向及時雨管理層表示對該物業感興趣，管理人員指可以398萬向他出售物業。2017年1月，次被告與第3被告，即環亞老闆簽訂協議書，指環亞會舉行公開拍賣該物業，底價為400萬元，環亞交易後會收取售價百分之一為佣金。

2017年2月15日，第4被告與首被告一同出席由第3被告主持的拍賣會，當時大埔仔物業的競投開價為380萬元，另一名買家與首被告各自叫價，最後一口叫價屬該名買家為405萬元，但第3被告即宣布「未到價」，並收回該物業，指405萬未達到底價，並要求對方離開，公司會擇日再安排拍賣，當該買家離開會場後，第3被告立即再次將物業拍賣，終由首被告以400萬元投得。而根據物業估價署主任的評估，該物業估價為450萬元。

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記者：林欣樂