【人間有愛】媽媽門口標示「家有病童」　暖男速遞員細心消毒包裹︰請保重

▲ 一名家有早產兒的速遞員看到一張告示後，立即取出消毒物品為包裹消毒。

新冠肺炎疫情肆虐全球，大部分人足不出戶，卻仍有感染風險，武漢有患者疑收取包裹後未有洗手消毒而染疫。美國有速遞員則提高警覺，送貨到一戶人家時，看到門前有「家有病童」的標示後，立即返回車上取出消毒用品為包裹消毒，並留下溫馨字句提醒保重，令人感動。

美國新冠肺炎疫情全球最嚴重，確診個案已超過67萬，死亡人數近3.5萬，多個州分正實施家居隔離，人人都要網購生活用品。

【新冠肺炎】留家避疫到樓下取包裹 武漢男子疑回家後沒有洗手消毒「中招」

▲ 媽媽Carrie Blasi在家門前貼出家有病童的告示。（Carrie Blasi's twitter圖片）

據美國霍士新聞報道，佛羅里達州一名媽媽Carrie Blasi，因擔心患有「自體免疫疾病」的11歲女兒Emma染疫，故在家門外貼上告示謝絕陌生人。

停止！我家有人患上自體免疫疾病，請留下包裹在家門前。

一名男速遞員送貨到家門時，看到這個告示立即停步，並轉身返回車上拿取消毒用品，為包裹消毒，並畫了一個笑臉及寫上︰

我看到你家門上的告示後，便消毒了包裹，保重！（I sanitized your box once I’ve seen the note on your door. Stay safe.）

▲ 速遞員來到家門前看到告示。（影片截圖）

速遞員是新手爸爸 育有早產兒

整個過程被閉路電視拍攝下來，媽媽看到男速遞員的暖心舉動後，將片段及包裹相片上載到社交網站twitter，並解釋其女兒患有「自體免疫疾病」造成胰島素分泌缺乏，更因而罹患「第一型糖尿病」，一旦感染新冠肺炎，死亡風險較高。

媽媽從網上得悉暖男速遞員是28歲新手爸爸Justin Bradshaw，已透過視像電話親自向對方道謝，「我們全家都很感謝你所做的一切」，並發起#BeLikeJustin的活動，鼓勵社會多點正能量。

Justin則謙稱，當時他只想為早產女兒Nova做好榜樣，她因早產所以身體虛弱，所以深深體會到病童父母的擔憂。

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責任編輯︰林綺玲