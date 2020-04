【人間有愛】媽媽門口標示「家有病童」　暖男速遞員細心消毒包裹︰請保重

新冠肺炎疫情肆虐全球,大部分人足不出戶,卻仍有感染風險,武漢有患者疑收取包裹後未有洗手消毒而染疫。美國有速遞員則提高警覺,送貨到一戶人家時,看到門前有「家有病童」的標示後,立即返回車上取出消毒用品為包裹消毒,並留下溫馨字句提醒保重,令人感動。

美國新冠肺炎疫情全球最嚴重,確診個案已超過67萬,死亡人數近3.5萬,多個州分正實施家居隔離,人人都要網購生活用品。

【新冠肺炎】留家避疫到樓下取包裹 武漢男子疑回家後沒有洗手消毒「中招」

▲ 媽媽Carrie Blasi在家門前貼出家有病童的告示。(Carrie Blasi's twitter圖片)

據美國霍士新聞報道,佛羅里達州一名媽媽Carrie Blasi,因擔心患有「自體免疫疾病」的11歲女兒Emma染疫,故在家門外貼上告示謝絕陌生人。

一名男速遞員送貨到家門時,看到這個告示立即停步,並轉身返回車上拿取消毒用品,為包裹消毒,並畫了一個笑臉及寫上︰

我看到你家門上的告示後,便消毒了包裹,保重!(I sanitized your box once I’ve seen the note on your door. Stay safe.)