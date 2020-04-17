【Home Office】NASA員工WFH！在家駕駛「好奇號」火星探測車

▲ NASA近日就發布一張照片，展示好奇號團隊的工作情況。（NASA資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球大爆發，美國累計確診人數已升至逾64萬。美國太空總署（NASA）於上月底開始，逐步出現確診案例，多個航天中心、研究中心及飛行中心都需緊急關閉。而NASA亦已鼓勵員工盡可能在家工作（Home Office）。

美國加州的州長紐瑟姆於3月19日宣布，正式頒布「居家令」，呼籲4,000萬名加州居民如非必要不要外出。而NASA負責好奇號（Curiosity）探測車的團隊，主要在加州南部的噴氣推進實驗室（JPL）工作，因此在居家令頒布後，就必須被迫選擇在家遠程辦公。但該探測車目前正在火星表面，該團隊在家又可以如何辦工？

NASA近日就發布一張照片，展示好奇號團隊的工作情況。從照片看到，該團隊每人在家組裝了耳機、顯示屏幕和其它設備。不過在JPL工作時，他們都需戴備特製的3D眼鏡，在火星地表上駕馭好奇號，而這款眼鏡必須使用JPL內的計算系統。因此現時研究人員在家工作，就被迫使用普通的3D眼鏡，就如觀看3D電影時的眼鏡一樣，來觀看手提電腦上的圖像。

與此同時，駕駛好奇號時，每一個步驟都需要大約20個人來共同編程，一起開發和測試指令。當分別在家工作時，他們就會利用多重視像會議和短信應用軟件，來完成自己的工作。科學運作團隊負責人Carrie Bridge表示，團隊正適應變化，而她就算是在家工作，都要檢查團隊成員的工作情況，確保一切運作順利，目前主要都是以網絡虛擬形式來監督。該團隊透露，在家工作都相當順利，在家工作兩天後，已可向好奇號發出指令，並在一處叫「愛丁堡」的火星地點，鑽取岩石樣本。

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責任編輯：曾曉汶