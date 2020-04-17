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【防疫抗疫基金】保就業計劃5月底前可申請　僱主需簽承諾書

社會 15:23 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

保就業計劃可於5月底前申請，參與計劃的僱主需簽承諾書。（資料圖片）

政府早前提出第二輪抗疫基金計劃，並就有關計劃的細節提交文件至立法會財委會。

第二輪抗疫基金的重點之一，是「代出糧」的「保就業」計劃，計劃向僱主提供指定月份下，僱員實際工資的50%補貼，每名僱員補貼上限為每月9,000元，為期6個月。

立法會文件披露更多計劃細節，據文件指出，補貼將會分2期支付 。第一期將於今年5月底前開始接受申請，並於今年6月第一個星期截止，目標是於6月內發放第一期補貼予僱主，以協助他們支付今年6月至8月的工資 。

至於第二期補貼的申請時間，政府將適時公布，而該批補貼會於今年9月發放，用以支付今年9月至11月的工資 。

參與計劃的僱主必須簽署承諾書，承諾書重點有三：

  • 承諾在接受補貼期間不會裁員，並會把政府工資補貼金額全數用於僱員工資
  • 僱主可按其企業的實際情況，以全職或兼職形式聘用有關僱員
  • 補貼期間，不得裁減「在強積金和職業退休計劃框架內領取工資的僱員」，否則政府會取回有關資助及有其他罰則

政府指，估計有約26萬名僱主、150萬名僱員、和21.5萬名自僱人士可受惠於計劃，料涉810億元開支。

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記者：陳梓蔚

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