【防疫抗疫基金】的士紅VAN司機每月6千元補貼　政府要求提交租車證明

▲ 政府要求合資格司機提交租車證明，才可申領補貼。（資料圖片）

政府的「防疫抗疫基金」計劃向的士及紅色小巴司機提供6個月補貼，每月6,000元。政府稱，補貼的目標受眾是真正常規的士及紅VAN司機，申請者需於特定時期，擁有司機證或租車證明，才可申領款項。

政府向立法會財委會提交文件稱，為期1年的液化石油氣折扣，不足以協助的士及紅VAN司機擺脫財政困境。為直接協助生計正受威脅的的士及紅VAN司機，建議在燃料補貼以外，針對該等行業制定特定計劃，為每名合資格的常規的士及紅VAN司機，提供每月6,000元補貼，為期6個月，由2020年4月1日至9月30日。

當中上述補貼的目標受眾，是真正常規的士及紅VAN司機。計劃主要的申請資格包括：

申請人須在1月1日至3月31日這3個月期間的任何時候，持有有效的士或公共小巴司機證；

在上述三個月期間，有為期不少於一個月的有效租車協議或司機及/或車主的聲明；

以及在申請補貼時，在4月1日至9月30日這6個月期間，為期最少2個月的有效租車協議或司機及/或車主的聲明。

對於未能完全滿足有關資格要求，但在1月1日至3月31日這3個月期間的任何時候，持有有效的的士或公共小巴司機證的人士，若其能出示在上述3個月期間，為期不少於1個月的有效租車協議/身兼車主的司機的聲明，運輸署將發放一筆過7,500元，即「保就業計劃下為自僱人士提供的補貼的同等金額的補貼，以協助該等司機。

政府預計共5.9萬名的士司機及2,500名紅巴司機受惠。政府數據稱，在過去2個月，的士司機的收入已下跌約一半，而租金則下調60%；儘管的士車主已大幅降低的士車租，仍有約三成的士閒置。

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責任編輯：吳卓峰