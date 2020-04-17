IB教育 — 亂世中 專訪滬江維多利亞學校中學部校長

新冠病毒疫情蔓延全球，為了考生的健康及安全著想，很多公開試包括國際文憑試（IB）在內均告取消。家長們最擔心的，莫過於對學生升學和前途的影響。為此我們特意訪問了滬江維多利亞學校（VSA）中學部校長Christopher Coates先生，深入了解國際文憑課程及取消公開試對學生的影響。VSA作為一所國際認可的國際文憑課程雙語學校，上年度更有兩位畢業同學在國際文試中考獲滿分佳績。面對停課安排、取消公開考試等突如其來的轉變，又會否影響到本屆畢業同學的升學或前途？

問：你認為這次全球疫症如何影響同學的學習進度？

答：此時此刻，相信全球的教育工作者正努力為學生提供各類遙距教學課程。由於香港的學校比世界各國的學校更早開展遙距教學，令我們累積了較多應對停學的經驗，因此海外的教育工作者紛紛與我們交流建議。停課安排令滬江維多利亞學校的學部變得更創新，在利用前瞻及創意思維解決教學問題的同時，確保達到課程目標，以讓我們提供的網上課程內容與學校課室裏教授的內容一致。在這個艱難時期，我們的教師團隊表現可以說是相當出色，我相信我們依然能達到IB教育的目標，只不過換了一種學習模式而已。

與此同時，我們一直致力幫助同學發展IB課程的核心技能，包括創意、有效溝通的能力、合作能力、同理心和情緒智商（EQ）等。在疫情下學生更要面對很多突如其來的難題，令他們在停課期間發展出驚人的適應能力。

問：IB考試已告取消，各間大學將如何評核學生？

答：每名學生在兩年的預科課程期間已多次呈上作業作為評估。慣常的做法是部分作業會由校內老師作評核，另一部分則交由校外的考官評核。然而隨著今年期終考試取消，學生呈交的所有課業將交由世界各地的IB考官評核。國際文憑組織（IBO）收到學生的評核成績後，會使用預測分析的工具進行審核和評估。該組織亦會採用大量歷史數據去計算學生的成績，確保過程按照嚴格的盡職審查和道德標準。他們亦會採納往年的考試成績、校內數據、學科數據以及比較不同學校的數據等以評估每位同學的最終成績。一如以往，最終成績將會在七月初公佈，各間大學將會以該成績作最終收生決定。

幸運的是，國際文憑組織與本校的大學輔導處（UCO）已經和世界各地的大學入學處建立了緊密的關係。本校一直與各間大學的入學事務處保持聯繫，他們亦明白到我們的同學在這段時期所遭遇的困難，並會在收生時將這些因素納入考量。

問：取消IB試會否影響學生考入心儀大學的機會？

答：取消期終試不應該影響到我們的學生進入心儀大學的機會。事實上，不論是修讀國際文憑還是其他課程，全球所有準預科畢業生均面臨同樣的挑戰，而國際文憑課程的優勢正正在於即使沒有考試，各地大學早已對IB嚴格的課程內容有深入理解，亦明白過往IB預科學生如何為升學作充足準備以取得佳績，因此我們非常有信心，取消考試亦不會影響到我們的同學。滬江維多利亞學校作為提供「一條龍」國際文憑課程的學校，我們大部分畢業生都經歷了小學（PYP）、中學（MYP）及預科（DP）三個IB課程，共長達十二年的學習歷程。我相信各大學入學處亦了解我們的同學已準備好迎接大學生涯。

VSA認為一個畢業生成功與否，在於他能否找到「適合」自己的大學。無論同學們選擇哪所大學及課程，我們都希望他們能健康愉快地完成學業。我們大部分的畢業生都能升讀世界各國的頂級學府，香港、英國、美國、加拿大及澳洲的頂尖大學都是同學們選擇升學的熱門國家和地區。

問：有哪些建議可以給準備報讀國際文憑課程的同學和他們的家長？

當然有，最重要是學生和家長在報讀前清楚了解國際文憑教育背後所提倡的精神和價值，這是一個注重全人教育且嚴格的課程，並不一定適合所有學生。同學將在不同科目和範疇中發掘知識，包括語言、數學、科學、人文學科和藝術。家長亦需衡量子女是否適合報讀此課程。正正因為課程擁有如此嚴謹和注重全人教育的教學方式，加上對跨文化認知和世界公民價值觀的重視，使學生更能為大學生活和以後的人生做好準備。國際文憑課程除了致力培養具實力的學生外，更重要的是培育善良的品格。

滬江維多利亞學校是香港首間提供「一條龍」國際文憑課程的學校，包括小學（PYP）、中學（MYP）和預科課程（DP）。 滬江維多利亞學校提供雙語和具啟發性的學習環境，促進來自不同文化背景的同學相互理解和交流。在2019年度，在全球156個國家採用國際文憑課程的5000所學校當中，本校排名首20位，而學生在2019年的國際文憑試平均成績更高達38.2分。

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