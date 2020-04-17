【新冠肺炎】兩大藥廠聯手研發新冠肺炎疫苗　計劃今年下半年臨床試驗

▲ 藥廠賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）宣布將聯手研發新冠肺炎疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，多國專家正積極研發疫苗抗疫。兩大藥廠賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）今日（17日）宣布，將聯手研發新冠肺炎疫苗，並計劃於今年下半年進行第一期臨床試驗。

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賽諾菲與葛蘭素史克今日發表聲明指，將聯手合作開發新冠肺炎佐劑型疫苗。賽諾菲將提供DNA重組技術製作新型冠狀病毒棘狀蛋白（S protein）抗原，而GSK將提供傳染疾病佐劑技術。賽諾菲執行長Paul Hudson指出與GSK合作的原因，是透過專業知識和資源的互補，製造和提供足夠的疫苗幫助阻止此病毒傳播，以達成病毒防控的目標。

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GSK執行長Emma Walmsley則稱，希望透過匯聚兩家全球最大的疫苗公司的科學專業知識、技術和能力，可以幫助加速全球開發疫苗的努力，盡可能保護更多人免受新冠肺炎的感染。兩家公司計劃在今年年下半年進行第一期臨床試驗，如果成功，並通過監管當局審批，會爭取在2021年下半年完成上市前所需的開發工作。

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至於疫苗在哪裡生產以及能否供應本港？ 賽諾菲香港發言人表示，兩廠稍後會決定新疫苗在何地生産，是次合次的原意及目的，正是希望可以生產更多新疫苖，讓全世界更多人得到保護。

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責任編輯：郭詩詩