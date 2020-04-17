【十八年後的終極告白】謝可逸中環拍攝險出意外　樂觀面對疫情：明天會更好

▲ 謝可逸在《十八年後的終極告白》演警察。（黃建輝 攝）

TVB劇《十八年後的終極告白》今日（4月17日）在將軍澳電視城舉行記者會，出席藝人包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、趙希洛、蕭徽勇、何遠東、何啟南、杜大偉等。

在《十八年後的終極告白》演警察的謝可逸接受TOPick訪問稱：「我與madam黃智雯在劇中主要查案找兇手。」

【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇 黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥

▲ 《十八年後的終極告白》眾演員出席記招。（黃建輝 攝）

今次他在劇中最難忘，是有場在中環鬧市拍的場面：「拍攝時很多人圍觀，因為太繁忙，差點開車門撞到途人，幸好最後沒事，順利完成拍攝。」

近日疫情影響，各行業受打擊，謝可逸感恩說：「我們收到通告都是如常工作，所有都是公司安排，所以影響不太大。其實在TVB已經好好，可以做想做的事，而有一個穩定的收入，我覺得好多時候，很難做自己喜歡的事而能夠有收入，我覺得忠實自己，現在只是短暫性過渡期，之後明天會更好。」

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記者：梁樂欣