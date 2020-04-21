【越洋專訪】「美國隊長」主演Apple TV+新劇《捍衛我兒》　Chris Evans留家抗疫讚弟弟廚藝了得

▲ 新冠肺炎疫情下，疫情之下，38歲的基斯伊雲斯跟大家一樣留家抗疫，日前他就跟海外記者透過Zoom軟件作簡短的越洋訪問，由新劇談到疫情下的生活點滴。

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）即將有新劇《捍衛我兒》（Defending Jacob）推出，他在這齣Apple TV+登場的美劇中，飾演一位面對親情和公義兩難局面的父親。於越洋專訪中，基斯伊雲斯強調此劇著重對親情的探討，他本身極重視與家人之間的關係，他還透露好動的個性，正是自小受到父親薰陶。

疫情之下，38歲的基斯伊雲斯跟大家一樣留家抗疫，日前他就跟海外記者透過Zoom軟件作簡短的越洋訪問，由新劇談到疫情下的生活點滴。

新劇《捍衛我兒》改編自William Landay的暢銷犯罪小說《Defending Jacob》，基斯飾演一名助理地方檢察官Andy Barber，他和太太因為其14歲兒子Jacob牽涉同學謀殺疑案，令他們在公義和親情之間難以取捨。

▲ 基斯伊雲斯在美劇《捍衛我兒》跟Michelle Dockery合演夫妻，一家人的關係因兒子Jacob成為謀殺案疑犯而起了莫大變化。（劇照）

基斯闊別劇壇接近20年，今次不但主演還兼任劇集執行監製。

他在訪問中就道出吸引他參與此劇的原因︰「主要是想和Mark Bomback（主創人）及Morten Tyldum（導演）合作，我欣賞Mark（《猿人爭霸戰》系列）的創作風格及Morten（電影《解碼遊戲》）的導演手法，一直有興趣和他們合作。」

基斯說曾讀過該本以麻省為故事背景的原著小說，今次改編版也有好些情節偏離原著，而8集皆由Morten Tyldum執導。無論如何，主角作為助理地方檢察官，面對兒子成為謀殺疑兇的痛苦心情，始終是故事主綫。

▲ 基斯伊雲斯形容他飾演的Andy Barber，因童年創傷而性格內斂，在演出上是個挑戰。（劇照）

此劇也探討了主角Andy如何因為有個罪犯父親而一生受困擾，而他也擔心家族中的不良因子會否已遺傳了下一代。

大讚劇中兒子處事成熟

問基斯可認同劇中Andy所作的選擇, 他就毫不猶豫說：「假若在公義和親情有所衝突時，我大概也會好像主角般會稍作妥協，調整自己的道德觀念，以求維繫家庭，始終長期相處之下，對家人已建立了深厚的感情。雖然這樣做會令自己頗痛苦，但家人家庭始終是不可替代的。」

劇中飾演兒子Jacob的Jaeden Martell，早前曾和基斯合拍《神探白朗︰福比利大宅謀殺案》（Knives Out）。對於這位17歲少年新星，基斯就讚賞有加︰「今次我們演父子，發覺他很聰明、冷靜，待人接物態度比他的年齡成熟，所以和他溝通一點困難也沒有。」

▲ 基斯大讚劇中飾演其兒子Jacob的Jaeden Martell很聰明、冷靜，待人接物態度比他的年齡成熟，大家容易溝通，是一位好的對手（劇照）。

父親培育他好動個性

基斯放下超級英雄形象，劇中飾演中年爸爸，他說看片段時，不其然想起他當牙醫的爸爸，當年一身西裝放工回家的模樣。

現實中基斯十分欣賞其父親，他說︰「爸爸很有耐性，為人很冷靜，不會容易動怒。他對我做人處世有很大影響，我很榮幸當上他的兒子呢。」

談到父子之間的相處，基斯最難忘是小時候爸爸經常帶子女去戶外玩。「我們常會行山、露營，玩不同類型的運動，總之就是往屋外跑。我們居於麻省這個四季分明的地方，所以年輕時已很愛動。」

▲ 基斯跟同是演員的弟弟Scott Evans感情要好。（取自Scott Ewans twiiter）

讚弟弟廚藝了得

留家抗疫期間，人人變大廚，問基斯喜不喜歡親自下廚，他就笑說多了嘗試，但進步不大。這原來跟他同是演員的弟弟Scott Evans有關。「細佬跟我同住，他在煮食方面非常拿手，我當然要給機會高手發揮了。」

基斯形容他留家抗疫的活動，其實跟平日放假日子差不多。「這段日子，我主要留在家中和狗狗一起玩，但由於住的地方跟大自然接近，所以有時都會和愛犬出去山野間走走。」在基斯Twitter經常會看其愛犬Dodger照片，他們的關係確是非常老友。

▲ 基斯愛狗如命，社交平台常見其愛犬Dodger的相片。（取自Chris Evans twitter）

「美國隊長」應付不了疫情

基斯伊雲斯憑着Marvel「美國隊長」這角色成為荷里活紅人，他坦言︰「和這角色建立了10年感情，有許多珍貴回憶，過程中令我得到很大滿足感。」

美國隊長在《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers︰ Endgame）的結局完滿，令人感動，但有不少粉絲好奇美國隊長會否在Marvel其他新片客串？

對此基斯就回應︰「當然，世事無絕對，但美國隊長若然要再現身，背後一定要有很充分理由。既然角色的旅程已畫上一個完美句號，我是不會隨意答應再演這個角色的。」

▲ 基斯形容美國隊長沒有醫學知識，面對疫症大流行的危機也會束手無策。（網上圖片）

愛國的「美國隊長」在Marvel電影世界總是站在最前線對抗敵人攻擊，假若他處身在這個新冠肺炎全球大流行的時代，他又可發揮超級英雄本色嗎？

基斯即搖頭笑說︰「他是舊年代的人，完全不懂現代醫學，相信在疫情下也未必能幫上忙了。」

至於基斯就寄語大家「Stay Safe, Stay Smart」，指世界各地的疫情嚴峻情況不一，最重要還是跟足抗疫指引：勤洗手及保持社交距離。「不要嫌做得多而令生活不便，若現在做得太少，疫情便不會改善，困難的日子只會愈來愈長。」

談到演藝事業發展，基斯伊雲斯就說：「年輕時候我有較多人生計劃，有所追求；人長大了便發現，現實有很多限制，現在我的心態是傾向隨遇而安。」問他會否再執導？有沒有興趣拍音樂劇電影一展踢躂舞舞技？他就笑說：「如果我有朝起床，突然有強烈的感覺想去做，又有機會去做，我便會做了。」

《捍衛我兒》（共8集）

首3集於4月24日在Apple TV+上架，其後逢星期五推出新一集至5月29日。

記者：胡慧雯