【十八年後的終極告白】蕭徽勇瘦身成功後首套劇　一個劇死5次破羅樂林紀錄

▲ 蕭徽勇演《十八年後的終極告白》精神壓力大。（黃建輝 攝）

TVB劇《十八年後的終極告白》今日（4月17日）在將軍澳電視城舉行記者會，出席藝人包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、趙希洛、蕭徽勇、何遠東、何啟南、杜大偉等。

有份參演《十八年後的終極告白》的蕭徽勇表示漬這個戲很特別：「通常我們拍一個戲要死，每次都會收利事，沒記錯的話，這個戲我收了5次利事，是破了囉囉攣（羅樂林）的紀錄。」

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▲ 《十八年後的終極告白》眾演員出席記招。（黃建輝 攝）

不過他續指：「但成個拍攝過程很黑暗，心情總總永遠都處於陰暗面。劇中我是個神經質、迷信的人，因為18年後屍體的出現，覺得有鬼，令我兒子生病，很緊張，才會找大家一起自首。」

至於蕭徽勇最難忘是拍打鬥場面：「因為這套劇在2年前拍攝，我剛剛瘦身成功不久，所以很多東西未習慣，仍覺得自己是肥仔，現在回看，其實2年前和現在也是兩個人，所以5月推出的《降魔的2.0》又會見另一個我。」

而他暫時工作未受疫情影響，正在投入拍攝《陀槍師姐》當中。

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記者：梁樂欣