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【防疫抗疫基金】公共交通費用補貼料增160萬人受惠　料人均領100元

社會 16:15 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

抗疫基金實施後，公共交通費用補貼計劃料增160萬人受惠，人均可領100元。（資料圖片）

政府早前推出的第二輪抗疫基金，當中包括「港鐵車費減免」和「公共交通費用補貼計劃」兩項計劃。政府就有關計劃的細節，向立法會財委會提交文件。

第二輪抗疫基金中提及，港鐵現時3.3%的車費折扣將提升至20%，另外全月通加強版和港鐵都會票均獲100元扣減。

政府在文件中提及，正常情況下，鐵路的日均載客量有逾550萬，但受疫情影響，現時的日均載客量只有少於300萬。

政府又指，實施上述計劃後，港鐵公司料因而少收約16億元，政府會承擔當中一半。

至於「公共交通費用補貼計劃」方面，政府建議將現時補貼百分比，由原來超出400元的25%提升至超出200元33.3%，補貼上限維持於400元，為期6個月。

政府預計，計劃的每月受惠人數將由約220萬增至約380萬，而每月人均補貼金額亦會由約75.7元增至約99.9元 。

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記者：陳梓蔚

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