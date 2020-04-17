【防疫抗疫基金】公共交通費用補貼料增160萬人受惠 料人均領100元
社會 16:15 2020/04/17
政府早前推出的第二輪抗疫基金，當中包括「港鐵車費減免」和「公共交通費用補貼計劃」兩項計劃。政府就有關計劃的細節，向立法會財委會提交文件。
第二輪抗疫基金中提及，港鐵現時3.3%的車費折扣將提升至20%，另外全月通加強版和港鐵都會票均獲100元扣減。
政府在文件中提及，正常情況下，鐵路的日均載客量有逾550萬，但受疫情影響，現時的日均載客量只有少於300萬。
政府又指，實施上述計劃後，港鐵公司料因而少收約16億元，政府會承擔當中一半。
至於「公共交通費用補貼計劃」方面，政府建議將現時補貼百分比，由原來超出400元的25%提升至超出200元33.3%，補貼上限維持於400元，為期6個月。
政府預計，計劃的每月受惠人數將由約220萬增至約380萬，而每月人均補貼金額亦會由約75.7元增至約99.9元 。
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記者：陳梓蔚