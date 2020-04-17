【新冠肺炎】新增4宗確診個案　連續第六日單位數增幅

▲ 新增4名患者都有外遊紀錄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增4宗確診個案，年紀由13至55歲，全部從英國返港，令累計病例增加至1022宗，包括一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，四名患者都有外遊紀錄，3人在英國留學，分別是13歲少女（第1019宗）、21歲男生（第1020宗）及20歲少女（第1021宗），另外一名55歲女人（第1022宗）在亞洲博覽館接受檢測後確診，她居於英國。

其中3人是乘坐同一班機返港，包括13歲少女、21男生以及55歲女人。其中55歲患者在3月17日已出現病徵，有發燒、咳嗽及失去味覺等，在4月16日返港後確診，入住東區醫院，至於她的感染源頭，張竹君指出現時界定為可能本地感染，但估計她在英國受感染的機會比較大。

至於20歲少女在3月21日返港，完成14天檢疫後在4月11日出現頭痛徵狀，求醫接受檢測後確診。張竹君指出，不排除有部分患者出現比較長的潛伏期，提醒檢疫人士有何徵狀須立即求醫。

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衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

▲ 衞生防護中心提醒市民仍要保持社交距離，注意個人衞生。（陳靜儀攝）

食物及衞生局副局長徐德義指出，香港疫情有初步緩和的徵狀，希望大家持之以恆，以截斷傳播鏈，現時確診個案中，有8%從私家醫生的深喉唾液樣本中確診，如果市民有任何不適，可以到私家醫院、醫院及門診求醫，並且交代旅遊史、接觸史等，以接受檢測。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡