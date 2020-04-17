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【Netflix紀錄片】疑殺夫碎屍餵老虎奪遺產做富婆　《養虎為患》播出後奇案重啟調查

娛樂 18:10 2020/04/17

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Carole Baskin涉謀殺丈夫碎屍餵老虎，《養虎為患》播出後重啟調查。

紀錄片《養虎為患》（Tiger King：Murder, Mayhem and Madness）自上月在串流平台Netflix上架後，於排行榜上高居不下，更成為全球觀眾熱議的話題。

《養虎為患》（Tiger King）的主角Joe Exotic擁有專門養育老虎的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」，在人前表現出非常熱愛老虎、以老虎的福利為先，然而卻與另一動物保護組織「大貓救援站Big Cat Rescue」負責人Carole Baskin互相視對方為死對頭。

而「配角」Carole Baskin背後的故事，絕不比Joe遜色。

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Carole雖然宣揚動物保育，但其動物園的籠子卻出奇地細小簡陋。（影片截圖）

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借幼虎圖利假仁假義

Carole指責Joe借幼虎圖利，可是Joe經常拍攝影片諷刺Carole，斥她假仁假義，以慈善保育作包裝，哄騙愛護動物人士的善心付款參加課程，更以階級制度安排義工的地位，其實是借助他人的善心來達到其目的。

其實在一共7集的《養虎為患》，Carole與她的第三任丈夫Howard經常以甜蜜的姿態雙雙出現，但她過去在感情上遇不少不快經歷。

年輕時的Carole樣子甜美，年輕時遇上侵犯而不被家人接受，15歲便隨當時男友私奔。

後來離開男友乘順風車穿州過省，於打工的商店與老闆結婚並誕下女兒，可惜遇上家暴。一次與丈夫爭吵後，Carole奪門而出，在街上流連期間遇到第二任丈夫、富豪Don Lewis。

Carole雖然宣揚動物保育，但其動物園的籠子卻出奇地細小簡陋。（影片截圖）

當時Don已有家室並育有兩女，Carole當第小三4年後終於坐正，與Don結婚並開始發展她的動物保育組織。

但過程中夫婦各持己見、理念各異，Don一心只想謀利，二人開始經常爭執。

Don更曾對身邊人透露覺得Carole很恐怖，對他生命造成威脅等，除了開始立下遺囑，更向法庭申請對Carole的禁制令，可惜被駁回。

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Carole現任丈夫Howard非常配合太太的喜好。（影片截圖）

富豪離奇失蹤

在Don申請禁制令後的兩個月，他往另一州份處理工作問題期間，突然離奇失蹤。

Don駕駛的貨車停泊在一個私人機場，但卻未能尋獲他本人甚至其屍體。

在Don失蹤前，他曾把其遺囑交付其秘書Anne，並把她受權為遺囑執行人，但文件隨著Don失蹤後亦隨之遺失。Anne在接受訪問時透露，Don曾跟她說過，如果有日他失蹤了，定是Carole所為。

後來，Carole拿出她手上屬於Don的遺囑，她亦順利成章是執行人，更於期限之時為Don申請死亡證，除即奪取了Don極大部份的遺產，成為了富婆。

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Don的前妻及兩位女兒篤信Carole與Don的失蹤有關。（影片截圖）

失蹤案重審

《養虎為患》攝製隊訪問過Don的前妻、女兒、員工等等，眾人均一口咬定覺得Don的失蹤一定是Carloe所為。

Don的女兒認為Carole把丈夫殺害後以園內的碎肉機把其屍體絞碎，並把肉碎及骨頭餵給老虎作食糧，毀屍滅跡。

而其死敵Joe則指Carole把Don的屍首埋在新建的化糞池中，不過當地警方對Don失蹤的案件似乎漠不關心，調查草草了事。

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年輕時的Carole甜美可人。（影片截圖）

《養虎為患》播出後成熱議話題，Joe Exotic因意圖買兇刺殺Carole等罪名被判監22年。

同時亦因為此紀錄片，Don的失蹤案亦再受到眾人關注，當地的警長在3月底表示重啟了Don失蹤案的調查，希望廣徵相關的線索。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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