【十八年後的終極告白】譚俊彥演亦正亦邪角色　良心老闆餐廳因疫情凍薪感愧對員工

▲ 譚俊彥《十八年後的終極告白》將有非一般的演出。（黃建輝 攝）

TVB劇《十八年後的終極告白》今日（4月17日）在將軍澳電視城舉行記者會，出席藝人包括譚俊彥、黃智雯、陳山聰、趙希洛、蕭徽勇、何遠東、何啟南、杜大偉等。

《十八年後的終極告白》主角之一譚俊彥稱，今次角色與他過往演慣的很不同：「電視劇的男主角很少偏向反派，可是今次有別於一般電視劇，不是好人是好人、壞人是壞人，這次好人和壞人是沒有界線，角色隨劇情的推進有不同轉變，對我來說是很大挑戰，因為由後生做到老，都是第一次試。」

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▲ 譚俊彥、黃智雯、趙希洛出席《十八年後的終極告白》宣傳活動。（黃建輝 攝）

譚俊彥展多層次演繹

譚俊彥表示，他在《十八年後的終極告白》內的角色頭、中、尾階段的反應和態度有所不同：「我們和導演監製溝通過後，決定三個階段都有不同造型，在造型和語氣上也要因此改變。」

他演此劇最難忘是內心戲的演繹：「大家都要和心魔作戰，尤其我和自己的心魔，再一次面對他時，我嘗試用了不同的方法演繹，以前會用正路的方法，但今次和導演溝通過後用了另類的方法，去嘲諷自己，似笑非笑地哭的感覺，最後效果出來時，自己也覺得滿意。」

譚俊彥續指：「其實好簡單，這個角色希望告訴大家不要講大話和做錯事，因為一步錯，步步都會錯，大話一個接一個，到最後不能彌補便會犧牲很多東西。」

▲ 陳山聰和譚俊彥在《十八年後的終極告白》宣傳活動拗手瓜。（黃建輝 攝）

譚俊彥留家多陪親人

至於疫情影響各行各業，譚俊彥透露本來接拍了一套電影，卻因疫情而無奈停工：「影業的8成的員工都流失了，我是拍電影開始的演藝工作，所以覺得很心痛。本來也有安排到內地拍劇，不過現在飛不了。但另一個角度看，到外地工作的話，需要住酒店隔離，也不敢回家，所以用這段時間多陪家人。」

譚俊彥本身也有經營餐廳，作為老闆的他說：「經歷了幾個不同階段，由一開始求變，到不能不變，到現在不知想怎樣，因為每天發生的事都不一樣，本身做外賣，但全世界都做外賣，後來我們生意變好了，原來很多行家都結業，覺得每日都要坐下來開會研究，到底要怎樣捱下去，希望可以再撐。」

▲ 譚俊彥與黃智雯在《十八年後的終極告白》演情侶。（黃建輝 攝）

譚俊彥感虧欠員工

而他的餐廳食材，主要進口外國的肉類，故稱：「本來很擔心，西班牙是禁止我們購買開的肉類出口，不知怎麼辦，也想過不做，最後和三個拍檔討論後，認為現在放棄的話就不能再東山再起，所以怎樣辛苦也會捱落去。」

作為良心老闆，他表示：「我很多謝員工，本身生意好的時候可以加薪，但他們主動說出舊糧，只要月頭能應付家庭開支，其他無所謂。我覺得很感動，可能我另一個拍檔幾個月都沒有出糧，大家都勒緊褲頭捱過去。」

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記者：梁樂欣