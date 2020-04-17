【新冠肺炎】醫管局：今48人出院為單日人數最多　累計已有一半確診病人出院

▲ 醫管局指，今48人出院為單日人數最多，累計已有一半確診病人出院。

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（17日）指過去24小時醫管局向衞生署呈報28宗懷疑個案，現時共有510位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有48名確診病人康復出院，累計已一半確診病人出院。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案 連續第六日單位數增幅

直至中午12時，現時仍有482名患者分別在14間公立醫院留醫，其中9人情況危殆個案編號分別為第192、461、595、665、698、713 、833、857、956宗個案；另有7人情況嚴重 ，466名患者情況穩定。

庾慧玲表示病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,127張及578間，使用率分別是52.2%及64.4%。她續指入院個案下降，在加強實驗室檢測計劃中沒有再出現新的確診個案，現時第一線隔離病床用量已回落至5成，甚至有醫院已不需要使用第二線隔離病房隔離病人，主力以第一線隔離措收接受新病人，情況令人鼓舞。

此外，在醫護的個人裝備方面，庾慧玲指醫管局現時有外科口罩260萬個、n95呼吸器240萬個、保護衣物310萬件、面罩390萬個，存量可以使用2個月。她坦言仍憂慮未來n95的用量，因來貨存在變數，當局會研究其他可行方法，會考慮採購其他廠商生產的呼吸器或再用的呼吸器。

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記者：郭家穎，郭詩詩