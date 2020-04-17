涉旺角藏汽油彈認罪　20歲男生判入更生中心

▲ 裁判官最終判被告進入更生中心。（經濟日報資料圖片）

反修例風波期間，有人於去年9月初在旺角警署外聚集及縱火，20歲男生當晚在旺角MOKO附近攜有汽油彈，早前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（25日）在西九龍裁判法院作判刑。辯方求情指，被告案發時未有打算使用汽油彈傷人，而且被告在警誡下主動招認，節省調查及法庭時間。裁判官最終判被告進入更生中心。

裁判官早前押後被告梁澤謙（20歲；學生）的判刑，以索取更生中心報告。辯方今求情時指，被告案發當日未有打算以汽油彈傷人，而且被告在被捕後，警誡下作出招認，承認涉案汽油彈是由他人轉交及用作封路，節省警方調查及法庭時間，而且被告犯案並非為了個人利益，行為亦與其本性不相符，被告在還柙期間已反省。辯方又重申被告沒有打算傷人，被告親撰的求情信中亦提及只想追求民主，現已明白錯用方式表達訴求。

裁判官判刑時指，被告承認在公眾地方管有攻擊性武器，鑑於法例及控罪性質，法庭只可判處判以監禁、進入勞教中心或更生中心，考慮到過相關報告後，最終判處被告進入更生中心。

案情指，去年9月7日晚上，約200名示威者於旺角警署外聚集，有人縱火及堵路，警方驅散示威者，後於附近天橋發現當時身穿黑色上衣及戴有面具的被告，警方截查及在被告身上搜出玻璃樽，經化驗後確認內含易燃汽油。警誡下，被告指汽油彈是其他人交給他用作封路。

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記者：王仁昌