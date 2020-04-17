飼養寵物為家庭帶來無窮歡樂，和寵物玩樂相處，甚至是每日最期待享受的事。然而，家中小毛孩不時會出現令人摸不著頭腦的舉動，往往令人擔心，究竟主人們應該如何解讀牠們的小舉動，令毛孩更健康快樂地成長？

貓狗常玩小昆蟲會有問題嗎？

貓狗往往喜歡逗弄小昆蟲，甚至會放入口，令不少主人擔心。事實上，這個習性沿於狗狗被人類「收編」之前，要以獵食為生，而牠們喜歡各類不同的食物，所以對不同昆蟲都有興趣。當然，由於牠們被人類豢養的歷史較久，狩獵行為多是為了「娛樂」而非獵食。

相對於狗狗，貓貓打獵的動機就較多一些，可能基於一種「獻寶」的心情，希望把自己費盡心力捕捉到的戰利品與自己最在乎的主人分享。所以貓奴可能經常會被突如其來的「寶物」嚇一跳。

而且，貓跟狗不一樣，貓貓通常會在第一時間吞下獵物。所以你偶然看見的殘骸，很高機率只是廚餘。

雖然，貓狗捕捉昆蟲及動物是出於天性，但胡亂進食可能對腸胃造成不良影響，另外亦會有衛生問題。所以主人可以選購幫助貓狗消化的產品，例如ROYAL Canin推出的Digestive Care，緩解毛孩出現消化問題。

貓狗不愛活動是正常嗎？

牠們的關節會隨著年紀增加而磨損，也會缺少滑囊液的潤滑，關節的不適讓許多毛孩會變得行動緩慢、甚至不愛跑動。然而，缺少活動可能會造成超重，加重關節問題或其他疾病。所以，當主人發現毛孩懶於活動時，可以讓牠們食用有助控制體重的糧食，如ROYAL Canin的Light weight Care，更有助修護關節，避免出現行動不便的問題，並鼓勵做和緩的運動，維持活動力。

貓狗喝礦泉水會導致結石?

相信很多主人對於礦泉水對貓狗會否帶來影響，帶著不少疑問。事實上，一般來說，體重達4 公斤的成年貓咪每天需要攝取最少20mg的鎂。而一般礦泉水的鎂離子含量低於10mg/1000cc 。換言之，貓咪每天要喝兩公升礦泉水才會達標。故此，礦泉水不太會直接造成結石。

雖然如此，貓咪其實無需每日喝礦泉水，一般開水即可，而且，寵物日常可從飼料中亦會攝取鎂。然而，如果寵物有鹼性尿液、遺傳性結石傾向等，對於鎂離子的攝取量刖不宜過多。要避免寵物出現有關疾病，可以讓毛食用Urinary Care 的糧食，保持腎臟及泌尿健康。

貓狗多久要洗澡一次？

香港天氣炎熱，而且空氣污染頗為嚴重，究竟如何調整毛孩洗澡的頻率？雖然貓咪會每天整理自己毛髮，舔毛的範圍還是有限度，無法全身都清潔到。另外，貓咪洗澡除了維持乾淨的體態外，更可舒緩皮毛的不適，如果平時有散步習慣的貓咪更要洗澡，也可盡早發現處理體外寄生蟲寄生的問題。

至於狗隻方面，頻繁的洗澡會令洗去皮膚表面的油脂，反而會令牠們容易脫毛，甚至患上皮膚病。所以在一般情況下，活潑好動的小型狗狗，如果經常會外出散步，主人應每隔約2星期為牠洗澡一次；至於中大型狗狗，約1個月洗一次便已足夠。主人們可以選購Dermacomfort （狗）或Hair & Skin （貓），確保毛孩的毛髮健康。

ROYAL Canin 產品提供全面保護

除了日常起居悉心照顧外，主人更需要因應毛孩的皮膚毛髮和泌尿系統，選擇合適的糧食。Royal Canin便推出了專為貓狗而設的乾濕糧食，提供全面保護。當中包含了日常營養，及改善皮膚毛髮和泌尿系統的元素，可以混合不同糧食餵飼。

(資料由客戶提供)