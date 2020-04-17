【新冠肺炎】Johnny Depp首開IG吸160萬粉絲　借抗疫講前妻Amber Heard

▲ Johnny Depp跟前妻的離婚醜聞沒完沒了。（法新社圖片）

李活型男尊尼狄普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚而鬧出的家暴醜聞，一直成為網民焦點。從來不開設社交平台的Johnny Deepp，昨日終於因為新冠肺炎，首次開設IG跟粉絲接觸，並拍片分享抗疫心情，網民發現話中似回應近日跟Amber Heard的離婚醜聞。

尊尼特普首度開啟IG，短短6分鐘已有20萬粉絲追蹤，Johnny Depp除分享昔日靚仔照外，又拍片分享近日心情。

Johnny Depp以一貫瀟洒造型，在8分鐘的片段中，他坐在山洞裡，講因為肺炎肆虐下的感受。

尊尼一開始便說：「感謝你們所有的仁慈，你們長年堅定的支持和力量。」（thank you all for your kindness, your unwavering support and your strength over these years）

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▲ Johnny Depp在山洞分享感受。（取自IG）

網民留言這段對話，似感謝各界對他跟Amber Heard近日的離婚醜聞的關注。

Johnny之後又稱：「我一直不覺得有理由加入社交網站，直到現在，是時候跟大家展開對話，因為這個無形敵人的威脅，已經導致無數的悲劇，對人類生活的破壞。」

他指人們不能向封城和如地獄般的隔離屈服：「今日開始就創造一些可以幫到自己和其他人的事情，做任何你認為可以令其他人開心的事，例如畫畫、用手機拍片和玩樂器等，若不懂就去學。」

未知Johnny Depp是否借疫情，暗示跟前妻的感情角力，不過尊尼特普IG開設一日，已吸160萬粉絲 ，足見魅力驚人。