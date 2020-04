【新冠肺炎】Johnny Depp首開IG吸160萬粉絲　借抗疫講前妻Amber Heard

▲ Johnny Depp跟前妻的離婚醜聞沒完沒了。(法新社圖片)

李活型男尊尼狄普(Johnny Depp)跟前妻安芭赫德(Amber Heard)離婚而鬧出的家暴醜聞,一直成為網民焦點。從來不開設社交平台的Johnny Deepp,昨日終於因為新冠肺炎,首次開設IG跟粉絲接觸,並拍片分享抗疫心情,網民發現話中似回應近日跟Amber Heard的離婚醜聞。

尊尼特普首度開啟IG,短短6分鐘已有20萬粉絲追蹤,Johnny Depp除分享昔日靚仔照外,又拍片分享近日心情。

Johnny Depp以一貫瀟洒造型,在8分鐘的片段中,他坐在山洞裡,講因為肺炎肆虐下的感受。

尊尼一開始便說:「感謝你們所有的仁慈,你們長年堅定的支持和力量。」(thank you all for your kindness, your unwavering support and your strength over these years)

▲ Johnny Depp在山洞分享感受。(取自IG)

網民留言這段對話,似感謝各界對他跟Amber Heard近日的離婚醜聞的關注。

Johnny之後又稱:「我一直不覺得有理由加入社交網站,直到現在,是時候跟大家展開對話,因為這個無形敵人的威脅,已經導致無數的悲劇,對人類生活的破壞。」

他指人們不能向封城和如地獄般的隔離屈服:「今日開始就創造一些可以幫到自己和其他人的事情,做任何你認為可以令其他人開心的事,例如畫畫、用手機拍片和玩樂器等,若不懂就去學。」

未知Johnny Depp是否借疫情,暗示跟前妻的感情角力,不過尊尼特普IG開設一日,已吸160萬粉絲 ,足見魅力驚人。