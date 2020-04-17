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內會開第15次會議仍未選出副主席　梁君彥：深感失望和遺憾

社會 16:54 2020/04/17

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多名建制批評主持會議選舉主席的公民黨郭榮鏗(左)，令內會工作停頓，沒有資格主持會議。右為議員郭偉強。（陳國峰攝）

立法會內務委員會召開第15次會議，仍未選出正副主席。立法會主席梁君彥對此深感失望和遺憾，呼籲議員放下分歧，求同存異，理性地商討解決方案。

梁君彥指，立法會的其中一個重要職能是制定法律。內會經過半年仍未選出主席，以致多項法案及附屬法例未能在內會處理，嚴重影響立法會運作及履行憲制職能，這情況極不理想。

他指，香港正面對前所未見的挑戰和經濟困境，本屆立法會在終止運作前只餘下3個多月，所有未完成審議的法案在立法會任期完結時即告失效，會嚴重浪費社會資源。

建制派及民主派下午則一度在會議廳對罵，多名建制批評主持會議選舉主席的公民黨郭榮鏗，令內會工作停頓，沒有資格主持會議，促對方將位置內會原主席、民建聯立法會議員李慧琼。

工聯會陸頌雄質疑郭榮鏗誠信有問題，他以規程問題包裝拖延會議，但早前卻向傳媒表示，是要阻擋政府的國歌法議案提上立法會。

公民黨郭榮鏗在會後表示，不會因中央發表聲明和恐嚇取消議員資格，就影響議會的規矩和議員的決心，又質疑為何兩辦發表聲明後，建制派議員才如夢初醒。https://bit.ly/39VrHSC

他強調，任何人在議會外的說三道四，都不會有半點影響如何主持會議，如有任何人指控他涉嫌公職人員行為失當，要給予證據，單純謾罵並沒意思。

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記者：李淇

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