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九巴疫市推優惠　33條路線轉乘108號一程可省多達8.5元

社會 16:57 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

九巴「疫市」下為108線推出轉乘優惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，公共交通工具客量嚴重受創，九巴今日（17日）宣布，旗下路線108（啟業 ⇋ 寶馬山，經土瓜灣、紅磡、銅鑼灣）將新設轉乘優惠，透過33條路線轉乘108線，第二程車費即享有轉乘優惠。來往九龍至銅鑼灣轉乘後總車費9.3元至10.8元，將軍澳至銅鑼灣轉乘後總車費全程只需12元 。

詳情如下：

（九巴新聞稿）

（九巴新聞稿）

記者：陳梓蔚

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