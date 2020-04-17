九巴疫市推優惠　33條路線轉乘108號一程可省多達8.5元

▲ 九巴「疫市」下為108線推出轉乘優惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，公共交通工具客量嚴重受創，九巴今日（17日）宣布，旗下路線108（啟業 ⇋ 寶馬山，經土瓜灣、紅磡、銅鑼灣）將新設轉乘優惠，透過33條路線轉乘108線，第二程車費即享有轉乘優惠。來往九龍至銅鑼灣轉乘後總車費9.3元至10.8元，將軍澳至銅鑼灣轉乘後總車費全程只需12元 。

詳情如下：

▲ （九巴新聞稿）

▲ （九巴新聞稿）

記者：陳梓蔚