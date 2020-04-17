九巴疫市推優惠 33條路線轉乘108號一程可省多達8.5元 社會 16:57 2020/04/17 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 九巴「疫市」下為108線推出轉乘優惠。（資料圖片） 新冠肺炎疫情下，公共交通工具客量嚴重受創，九巴今日（17日）宣布，旗下路線108（啟業 ⇋ 寶馬山，經土瓜灣、紅磡、銅鑼灣）將新設轉乘優惠，透過33條路線轉乘108線，第二程車費即享有轉乘優惠。來往九龍至銅鑼灣轉乘後總車費9.3元至10.8元，將軍澳至銅鑼灣轉乘後總車費全程只需12元 。 詳情如下： ▲ （九巴新聞稿） ▲ （九巴新聞稿） 記者：陳梓蔚 相關文章 【短途減價】九巴新界西18條線倡推短程優惠 待運署審批 20:22 2020/04/03 【短途減價】九巴新界西18條線倡推短程優惠 待運署審批 黃埔小巴答允做到本周六 運輸署要求九巴8A和8P加強班次 22:01 2020/04/09 黃埔小巴答允做到本周六 運輸署要求九巴8A和8P加強班次 【文憑試2020】文憑試期間客量增加 九巴將恢復部分學校區巴士路線 20:03 2020/04/16 【文憑試2020】文憑試期間客量增加 九巴將恢復部分學校區巴士路線