【冰封旅遊業】出境潮變退團潮生意幾近停滯　康泰疫市推網店「HTMALL」填補損失

▲ 康泰旅行社推出「HTMALL」網上商店。（圖片由康泰旅行社提供）

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港旅遊業全面冰封。康泰旅行社指，公司面臨嚴峻考驗，推出「HTMALL」康泰網上商店，銷售旅遊周邊產品及防疫物資等，以填補停辦旅行團的損失，市民即日起至5月16日，登記成為網店會員並首次購物，可享折扣優惠。

康泰旅行社形容，春節、復活節假期本是旅遊業務的高峰期，疫症卻令生意幾近停滯，出境潮一下子變成退團潮，發言人指，停團令旅行社沒有收入，但要支付員工薪金、租金等開支，公司面臨嚴峻考驗，因此積極求新求變，從危難中找尋機遇。

康泰坦言：

銷售旅遊周邊產品成本很高，只希望靠薄利多銷暫時填補停辦旅行團的缺失，公司未來有更長遠的計劃。

▲ 「HTMALL」將銷售旅遊周邊產品及防疫物資等，並提供新會員優惠。（圖片由康泰旅行社提供）

康泰續稱，留意到有旅行社早前推出平價旅行團自救，但公司認為，停團或是一個契機，希望藉此時機休整和優化內部管理，全面升級數字化運作能力，為疫情恢復後的「翻身仗」做準備；又透露公司正積極研究疫後旅遊新路線，提高產品及服務質素，完善後勤和內部運作效率。

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記者：陳曉瑩