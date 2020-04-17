【新冠肺炎】限聚令下星期四「到期」　徐德義：須評估本地疫情檢視措施是否要延長

▲ 食物及衞生局副局長徐德義指，需視乎本地疫情發展檢視是否需延長限制社交接觸措施。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（17日）新增4宗本地確診個案。港府早前宣布「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案 連續第六日單位數增幅

食物及衞生局副局長徐德義今日在記者會上指，每個措施都是因應當時的疫情來減低人數聚集，理解長時間限制市民活動會帶來不方便。由疫情發展是長久戰，有一定波動及不可預測，近日本港的確診數字有下降，但不可只看一個短期數字，當局仍會非常密切留意會否有群組爆發，因有部分個案會滯後兩星期才出現，因此不可掉以輕心。

被問到會不會要求港府延長相關措施，徐德義稱，距離完結「限聚令」仍有一段時間，當局會考慮多個因素決定會否延長，包括本港的疫情發展，香港境外的地方及其他地方政府的措施，以及市民對相關措施的反應等。他又指，當局會因應疫情發展，在相關措施的細節中作出適當的調節。



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記者：郭詩詩