採訪反修例遭警阻撓記協覆核續訊　警方指記者身份非「免死金牌」

▲ 案件今午在高等法院審結，法官押後裁決。（經濟日報資料圖片）

香港記者協會就遭警方阻撓採訪提出的司法覆核今（17日）於高等法院續審。律政司一方回應法官提問時指，若記者被指阻差辦工，並不能以合法採訪為辯解，記者身份並非「免死金牌」；記協一方則指10個月以來警方面對大量投訴，但尚未有任何警員需面對紀律行動，反映這是警隊系統性問題，而非個別警員行為。案件今午審結，法官押後裁決。

代表警務處處長及律政司一方的資深大律師孫靖乾今午續陳詞指，警方執行職務時需視乎情況，包括要維持公共秩序和和平的環境讓其他人行使表達自由，而警方決定驅散記者的做法是否合理，亦需視乎警方是否需保存證據及處理被捕人士，因此難以一概而論警方應否驅散傳媒，法庭亦難以在沒有裁斷每個投訴的事實下，就此制定指引。

孫續指警方並非倡議制定1個系統性的方式去辨別記者，但實際情況下要辨別記者確實有難度，即使設立封鎖線亦有很多不同原因和情況，需視乎當時情況而定。法官周家明問及，假設有傳媒與警方發生衝突，而傳媒被指阻差辦工，合法採訪能否作為合理辯解？孫回應指沒有，當然亦要視乎該記者是否有合法原因，但傳媒身份並非「免死金牌」。法官又問及警方是否有責任辨別記者，孫回應指需視乎個別情況，但強調往往在實際情況中有難度。

代表記協的另一資深大律師彭耀鴻則回應指，在公眾活動中，警方絕對有能力辨別記者與示威者，簡單的邏輯是記者必然在進行採訪、錄影或保護自己的採訪裝備。至於律政司一方質疑個別警員行為不能用以證明香港警隊有系列性的違憲及違法，彭則指出香港警隊面對大量投訴，至今已10個月來，仍然未有任何1名警員需面對紀律行動，相反，過千名示威者被起訴，有部份甚至已經受審、被定罪，連上訴都已排期進行，面對大量投訴，警隊究竟做了什麼？這明顯並非個別警員的行為問題，而是警隊的系統性失誤。

對於法官提出有記者或阻差辦工的問題，彭認為若記者刻意阻撓警方追捕示威者，當然已不屬於合法採訪活動，但若記者單純站在警方與示威者之間拍攝，為警方的行動增加了一點點難度，則不應被視為阻差辦工。

法官再提問指，若警方欲向示威者發射催淚彈，而記者站在兩者之間拍攝，使警方無法發射催淚彈，這又是否屬於阻差辦工？彭回應指，若然記者的目的是為拍攝，卻阻礙到警方，警方可以開聲要求記者讓開，若記者拒絕離開，這才算阻差辦工。彭強調，若警方向示威者發射催淚彈時誤中記者，記者當然難以投訴，但現實往往是警方將催淚彈刻意射向只有記者的範圍。

雙方今陳詞完畢，法官邀請雙方考慮本案判詞是否需待其他針對警員沒有展示警員編號等的司法覆核案件審結後，才一併頒布判詞，雙方可就此再作書面陳詞。

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記者：楊詠渝