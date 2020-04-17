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【新冠肺炎】20歲少女完成檢疫後再確診　曾到翠景花園探朋友

社會 17:19 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

本港今日新增四宗確診個案，全部由英國返港。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增4宗確診個案，年紀由13至55歲，全部從英國返港，令累計病例增加至1022宗，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案　連續第六日單位數增幅

其中第1022宗個案，是一名20歲英國留學生，她在3月21日返港，在酒店完成14天檢疫後回家， 不過完成檢疫後一星期在4月11日出現頭痛徵狀，4月13日求醫私家醫院，4月14日接受檢測後確診，入住東區醫院接受隔離治療。

她在強制檢疫期間沒有取口水樽化驗，而其潛伏期比較長，屬於預期之內，也是警覺性比較性，再求醫接受檢測。

【新冠肺炎】醫管局：今48人出院為單日人數最多　累計已有一半確診病人出院

張竹君指出，相信患者在英國受感染的機會比較大，但由於潛伏期長，故此作為可能本地感染個案，提醒檢疫人士有何徵狀須立即求醫。而該名患者完成檢疫後曾在社區活動，包括到朋友家作客，在小欖青泰路翠景花園逗留20分鐘。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

 

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