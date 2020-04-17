【星二代】林愷鈴首次演電視劇集　港大讀建築系：學習更多技能才可一直地進步

▲ 「星二代」龔慈恩之女林愷鈴，首参演港台節目《浮城絮語》。

被譽為「最靚星二代」、現年20歲的林愷鈴（Ashley），自小因着父母的關係已遊走於各片場間，生活舉動亦彷彿總受傳媒鏡頭的注視。五光十色的演藝圈，帶給林愷鈴神秘奪目的感覺，更慢慢燃點起她踏進這片未知新世界的興趣。

2015年，林愷鈴初涉演藝行業，翌年，她與唐韋琪翻唱經典動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中的天使》，獲得正評並引起觀眾注意。2017年，林愷鈴簽約做杜琪峯旗下藝人，首部個人電影《熱血合唱團》便與劉德華合作。

作為台灣藝人林煒、香港藝人龔慈恩的女兒，外貌標緻、氣質出眾的林愷鈴甫出道便被喻為「最強星二代」，星途發展指日可待。

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▲ 林愷鈴現年20歲，是知名藝人林煒及龔慈恩之女。（陳家瑩攝）

初次亮相電視螢幕

林愷鈴入行4年多，卻已試過拍廣告、電影、參演MV及唱歌等，近日更第一次有電視單元劇集演出。

Ashley在香港電台電視節目《浮城絮語》中的單元《遊夢》，飾演國際學校老師華滋，獨居一屋中與貓為伴。

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▲ 林愷鈴演出港台節目《浮城絮語》中的單元《遊夢》。（《浮城絮語》劇照）

Ashley首次演出劇集，但就迎來一大挑戰：「今次拍攝不以對話為主，像是意識流式的拍攝，著重於心理演出，很多時候都是先到現場感受環境再自由發揮，沒有太刻意編排。」

她形容，華滋是一位對生命逆來順受及感到軟弱無力的人，內在有很多焦慮及煩惱，與香港女生的內在頗為相似。

不過，Ashley就覺得她自己不像是華滋：「我覺得她的外在與我相似，同樣喜歡音樂，喜歡閱讀，但我的內心卻恰巧與她相反，因為我對人生仍然充滿朝氣，我很有要求也很進取，所以我會積極地做每件事。」

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▲ 林愷鈴指自己的人生充滿朝氣，會積極地過每一天。（陳家瑩攝）

演藝情意結

雖說是第一次亮相電視螢幕，但林愷鈴卻自小便對藝術表演的有莫大的興趣。

她憶述：「自小便看見父母在幕前演出，我去探班時會看到他們一時演古裝一時做老師，就覺得這個行業非常有趣。而且我有學朗誦、鋼琴、跳舞及音樂等各項與表演相關的活動，我想對藝術的興趣都是在不知不覺中培養而成。」

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▲ 林愷鈴自小便對藝術表演有濃厚興趣。（Instagram圖片）

小時候定下的興趣，林愷鈴長大後更身體力行將它變作人生路上的其中一份職業。

14歲已出道，得到圈中前輩青睞及傳媒關照，Ashley年紀雖少，卻已非常懂得感恩：「我知道自己不是很外向的人，有時對人的狀態更多是瑟縮一角，但我很有幸一直被傳媒關注，又遇上很多貴人及機會，才可慢慢學懂更多。」

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▲ 林愷鈴感激入行以來一直有貴人給予機會演出。（Instagram圖片）

感激父母為家庭付出

決定入行，Ashley也指爸媽從來都給予最大的支持：「他們在這事上沒有說過支持或反對，但就支持我做的每一件事。」

挾着「星二代」之名入行，林愷鈴雖為新人，但一舉一動都受到關注，不過她坦言因自小已被注目，所以不會覺得大壓力。

入行後，讓她最深感受反而是學會體恤爸媽多年來的勞苦。

▲ 林愷鈴感激父母給她最好的生活。（Instagram圖片）

Ashley稱：「其實從小看到他們工作已經知道生活的一切得來不易，因為他們的事業都是靠自己打拼而來，而我卻得到了他們給我最好的入場券。入行後，我更覺得這一行是很辛苦的，但其實我已有很多貴人協助，所以我會更體諒他們，想更努力工作報答他們。」

林愷鈴與家人的感情要好，爸媽總會在適時擔當不同角色，在她有煩惱時作為朋友開解自己，而在反叛時也擔當父母為她糾正錯誤。

努力自我增值

現階段，演藝工作其實只是林愷鈴的兼職，因她的身份仍是一位學生。

Ashley畢業於傳統名校聖保羅男女中學，現就讀香港大學建築系學士二年級，她指除喜歡畫畫的藝術外，也喜歡建築的藝術，可令她認識更廣更大的世界。

▲ 林愷鈴現就讀香港大學建築系學士二年級。（Instagram圖片）

但在兼顧學業與事業間，Ashley就表示：「現階段我會注重學業多點，但大學生活又覺得要在外面的世界闖盪，我又是一個沒有太多規劃的人，所以有時候都是死頂，唯有用工作外的休息時間做功課，減少外出便可以了。」

至於未來的事業發展，林愷鈴指會讀好書做好工作，但會隨遇而安，因不想只揀一條路局限自己：「雖然在演藝工作上會有壓力、會沮喪及覺得自己有所不足，但正因為遇上很多能幹的人，才會想增值自己、學習更多的技能，才可以一直地進步。」

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記者：陳家瑩