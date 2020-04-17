【冷血保母】重摔女嬰落地腦出血致死　狠毒保母500元買假證書

▲ 內地一名保母將9個月大女嬰重摔落地，導致她腦出血死亡，事後揭發保母以500人民幣購買假證書。

福建廈門去年6月發生一宗僅9個月大女嬰被育嬰保母重摔落地，導致腦出血死亡，驗屍報告顯示女嬰頭部呈粉碎性骨折，全身有18處傷。案件近日在法院審理，庭上揭發涉事保母的「高級育嬰師」資格竟以500元人民幣購入，更發現證供大話連篇。

綜合內地媒體報道，洪女士在女兒出生後受同事推薦下，找到廈門好邦伲家政服務有限公司，以6000元（約6600港元）聘用31歲的吳姓保母。剛開始，洪女士認為保母嘴甜、積極，哄得老人家很開心，但後來發覺她態度散漫，不主動做家務。她憶述，在事發前5天，洪女士發現女兒耳後出現瘀青，保母堅稱說是女嬰坐在嬰兒車裡顛簸引致。在事發前2天，保母外出時，更拒絕讓女兒的奶奶和公公跟出去，女兒經常哭著回來。

回家後聽見女兒尖叫 保母試圖離開

在去年6月19日，洪女士回家後，保母以爺爺突然病逝為由請假，話剛說完，她就聽見女嬰的尖叫聲，跑到睡覺房就看見女兒躺在床上，雙耳流血，四肢僵硬。因見女兒情況嚴重，故請求保母陪同到醫院。醫生檢查後表示女嬰因顱壓太高引致劇痛才哭叫，因傷勢太重，女嬰再被轉到廈門市兒童醫院，進入深切治療部。

當時，兒童醫生表示，

孩子的傷不是一般的暴力造成的，送入醫院前她全身只剩下1/3的血。

著洪女士問問保母因何事造成，惟保母只說不知道，更發毒誓保證沒有摔過女嬰。

女嬰腦出血死亡 保母被控故意傷害罪

案發後，女嬰送醫院搶救一個月後死亡，經法醫鑒定，女嬰的頭部受鈍性外力作用或與鈍性物體相互作用致重度顱腦損傷死亡。報告指出，女嬰顱骨多發骨折、粉碎性骨折，顱內出血及全身有18處損傷。2019年6月20日早上，洪女士家人報警，保母被警方帶走。因涉嫌故意傷害罪。

因女嬰哭鬧起殺人動機

案件近日提堂，庭上指，吳姓保母在照顧女嬰時，因她哭鬧不止，心生煩躁，便把女嬰抱到洗手間，將她高舉並用力重摔在地板上，導致被害人顱骨骨折，顱內出血。吳姓保母擔心事件被揭發，以爺爺突然病逝為由試圖逃離現場。但經警方調查後發現，吳姓保母的爺爺早在8年前已經離世。

保母在庭上透露，她為了養家，花費500元人民幣購買「高級育嬰師」假證。洪女曾向保母表示不想讓她再照顧女兒，推想「或許因為辭退迫使她做出這樣的事情」，同時中介公司因未有審查育嬰師的資格證，同樣應該負上責任。

其他相關新聞，即睇：

【恐怖保母】台灣托兒所流出多段虐兒影片 幼兒甩口罩被保母扯耳仔撼頭埋牆

台女嬰住陪月中心屁股紅腫破皮 新手父母控訴：信任你們卻讓寶寶受苦

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳