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【國際笑話】美國白宮高級顧問「擺烏龍」　錯解「COVID-19」作病毒第19個版本

社會 17:49 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

康韋解錯「COVID-19」的意思，誤以為這是病毒第19個版本。（影片截圖）

美國的新冠肺炎確診個案全球最多，總統特朗普曾被輿論批評低估疫情。不過他的「親信」卻犯下低級錯誤，白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway），於當地一個電視台節目中，解錯了「COVID-19」的意思，誤以為這是病毒第19個版本。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案　連續第六日單位數增幅

康韋周三（15日）於霍士新聞接受訪問時，欲批評世界衞生組織對疫情欠準備，誤稱COVID-19是病毒的「第19個版本」，質疑世衞應已累積了過往18次對付該病毒的經驗。她炮轟，「大家，這是COVID-19，而不是COVID-1啊！」

事實上，COVID-19的「19」，是解作2019年，意思是病毒於2019年被發現。至於「CO」就解作冠狀，「VI」是病毒，「D」是病症，全稱就是「2019年冠狀病毒病」，世衞於2月中為病毒名稱「正名」。康韋經常接受電視台訪問，辯護特朗普的政策，特朗普本周初期，曾宣布美國將暫停對資助世衞。

事實上康韋過去一直為特朗普辯護不遺餘力，著名的「另類事實」論就是與她的丈夫有關。她的丈夫喬治康韋（George Conway）曾公開稱特朗普精神狀況有問題，籲外界關注。當時康韋急澄清，強調不認同丈夫意見。

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責任編輯：吳卓峰

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