涉串謀以假文件騙貸款2500萬　公司女董事囚3年8個月

▲ 涉案被告吳小儀於區域法院被判監3年8個月。（經濟日報資料圖片）

公司女董事兼股東涉串謀公司創辦人及東主等，以偽造交易文件及核數報告等，誘使5間銀行分別批出2,500萬元貸款及2,250萬元信貸，並使工貿署及香港按揭證券有限公司為其作貸款擔保。公司女董事早前承認14項串謀詐騙罪，今（17日）於區域法院被判監3年8個月。

涉案被告吳小儀（44歲）被控於2010年2月至2013年2月期間，與同案另1被告黃炎華串謀南光企業有限公司（下稱南光企業）實質東主及1名文員。被告早前承認14項串謀詐騙。

法官判刑時指，案中首腦黃炎華早前棄保潛逃，本案被告在案中亦擔任重要角色。被告於求情信中提及因財務困難，急需金錢周轉而犯案。

法官又指，案件涉款超過4,000萬，牽涉5間銀行，除被告坦白認罪有獲刑期扣減三分一外，沒有其他減刑因素，判監共3年8個月。

案情指，黃炎華於08年成立南光企業，並聲稱公司從事音響設備貿易生意，而被告則於09年受邀擔任公司的唯一董事兼股東，但該公司實際上由他人營運。被告及黃於案發期間，串謀另兩名人士，分別向星展銀行、匯豐銀行、工商銀行及大新銀行提交偽造核數報告及交易文件等，以使5間銀行分別批出貸款2,500萬元及銀行信貸2,250萬元。

兩人又分別向工業貿易署及香港按揭證券有限公司訛稱申請表內的內容屬真實，使兩者為南光企業的1,580萬元貸款擔任擔保人。被告於警誡下承認知道有關文件屬虛假，並承認公司並沒有實質業務，只為申請貸款而成立。

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記者：林欣樂