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【新冠肺炎】冀防疫基金撥款盡快在財會通過　民建聯稱已準備長期作戰

政治 17:55 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

立法會審議第二輪防疫抗疫基金撥款，民建聯表明將留守到最後支持撥款申請。（陳宛彤攝）

立法會財務委員會今日審議涉款1375億元防疫抗疫基金，多個民主派政黨表明反對，並會提出臨時動議。民建聯批評臨時動議屬拉布手法，為確保基金能盡快通過，已預備會作長期作戰。

民建聯立法會議員陳克勤指疫情對經濟、民生影響大，但基金仍有遺漏及不足，未來會以其他途徑跟進，包括要求有多一輪抗疫基金，但今日所審議的基金能夠幫助活於水深火熱的市民，所以會支持基金盡快通過。

陳克勤續指，民主派習慣提出無約束力的臨時動議，一旦通過或要耗時討論，影響表決時間，最終會導致今日無法通過基金，所以屆時不會支持及提出臨時動議，直言臨時動議是「假動議、真拉布」，強調就臨時動議投下反對票是因反對拉布。

會議將在晚上9時半結束，陳克勤指會議結束時間由財會主席陳健波決定，但該黨13名議員會作長時間作戰的準備，即使會議開通宵都留守立法會等候投票。

另外，今日舉行第15次內務委員會仍未選出主席，陳克勤指李慧琼一人退選意義不大，全部候選人退選、重新開展報名則可以考慮，目前已有議員去信議事規則委員會要求開會討論內會情況，亦有人計劃提出不信任動議，但仍要繼續研究及商討。

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記者：陳宛彤

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