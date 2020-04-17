【英雄父女】世越號男乘客曾勇救學生　6年後醫護女兒赴前線抗疫

▲ 「世越號」男乘客金東秀當年在船上英勇救人，女兒作為前線醫護人員，現今前往大邱抗疫。

2014年4月16日，對南韓人民來說，是難以忘懷的一天。載有476人的客輪「世越號」沉沒，導致304人不幸罹難、5人失蹤。船難事故距今6年，當年在船上奮力救人的乘客金東秀，最終逃出生天，但卻一直活在陰霾和自責中。6年後的今日，疫症肆虐全城，金東秀的女兒藝娜作為醫護人員，鼓起勇氣跟爸爸表示要去大邱抗疫，盡展無私助人的精神。

據當地媒體報道，「世越號」船難事故生還者金東秀，曾在船上奮力拯救學生和其他乘客，但獲救後卻一直長期承受著重大心理壓力，終日活在惶恐之中，身體狀況愈來愈差。金東秀的太太表示，丈夫每天也會發惡夢、有劇烈腹痛，需要服用安眠藥和鎮靜劑才能入睡。

近日新冠肺炎肆虐全球，南韓亦不倖免，其中大邱市因邪教組織「新天地教會」的聚會活動，導致病毒迅速散播，成為疫症重災區，急需醫護人員作出增援。金東秀的女兒金藝娜是一名醫護人員，決定到大邱支援，出發前她鼓起勇氣對爸爸說：

爸，我今天要去大邱。

金藝娜知道自己要去的地方相當危險，她形容當時心情很複雜矛盾，知道父母心裡會很不舒服。她認為對於爸爸來說，自己處境一如當年在世越號船上的學生，不知道能否健康回家，但她覺得這是必須要做的事，因為病人需要她。

然而，金東秀沒有阻止藝娜，也沒有說出任何一句擔心她的說話，只是對女兒說再見，並叮囑她：

平安回來就好。

金藝娜在到達大邱的醫院工作後，對父親有更深的了解。她其後憶述，船難發生時，自己只是一名18歲高中生，正在學校上課，起初不知道爸爸是否在船上，得知後相當震驚，一直到爸爸獲救才哭出來：

我的爸爸是這個世上最偉大的人。那天，他在沒有任何裝備下，救了許多人。

2014年4月16日發生的「世越號」沉沒事故，造成304人罹難。當時船上有325名檀園高中二年級的學生及老師，其中有248名師生不幸喪生，至今有2名學生以及1名老師的遺體仍未尋獲。對許多人來說，是不能磨滅的傷痛。

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責任編輯：羅嘉欣

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