【口罩供應】海關再檢獲4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞國家

▲ 測試結果顯示，該四款口罩的含菌量超出標準上限，商戶如有出售，亦應立即下架。圖示其中一款涉案外科口罩。（海關圖片）

香港海關今日（17日）呼籲市民馬上停用四款外科口罩。測試結果顯示，該四款口罩的含菌量超出標準上限，商戶如有出售，亦應立即下架。連同今次公布的四款外科口罩，海關於過去約一個月內已先後兩次公布合共８款因含菌量超出標準上限而涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）的外科口罩產品。

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海關昨日接獲最新一批24個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中四款樣本的細菌菌落總數分別超出標準上限的0.2倍至1.35倍不等，涉嫌違反《條例》。涉事四款外科口罩均為50片盒裝，售價介乎150元至280元，四款產品的包裝均沒有標明產地，初步調查相信產品來自東南亞及西亞國家。

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海關於知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日在四個分別位於銅鑼灣、北角及上水的零售點，包括藥房、雜貨鋪、日用品店及水果攤檔採取行動，拘捕四名負責人，未有再檢獲該四款懷疑含菌量超標外科口罩。

▲ 海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

被捕人士包括3男1女，年齡介乎34至54歲，目前正被扣查。海關將就涉案四款外科口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。除搜查涉案的四個零售點外，人員今日亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該四款外科口罩出售。海關正深入追查涉案外科口罩的來源，不排除會有更多人被捕。

▲ 海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

海關今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已經試購超過160款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就111個樣本完成含菌量測試，當中103個樣本合符含菌量標準。

▲ 海關再檢獲有問題的口罩。（海關圖片）

除今次公布的4個樣本外，海關於3月14日亦已公布另外四款含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數分別超出標準上限的0.5至11.5倍。

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責任編輯：伍瑋瑋