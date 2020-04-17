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【生仔要考牌】屯門媽媽徒手拎烏龜出水面讓子女玩耍　網民斥：生命嚟㗎

親子 18:16 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

屯門媽媽徒手拎烏龜出水面讓子女玩耍。

新冠肺炎持續，本港學校復課無期，小朋友常在家中，網上熱傳屯門一名媽媽帶上一對子女外出，徒手從龜池拎龜出水面，讓子女玩耍，網民直斥該名媽媽行為離譜。

有網民在facebook專頁「屯結兆康」圖文並茂發帖，稱一名媽媽徒手從龜池中捉烏龜出水面，還見到該名媽媽叫小朋友去摸烏龜，其當場和自己小朋友講這樣做不對，惟該名媽媽假裝聽不到，網民怒斥：

好好地帶小朋友睇吓龜唔得嘅！係要拎上嚟玩㗎咩？生命嚟㗎！

【生仔要考牌】作勢為7個月大男嬰點煙　無知父母拍照上載網絡呃like捱轟

該名網民在帖文中亦稱，已即時通知了相關的管理員跟進事件。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名媽媽行為離譜，「呢啲人真係好討厭」、「為何不好好看龜，非要捉烏龜上來！」；有網民認為該名媽媽行為教壞孩子，「應該要用大聲公講，一係就企係佢前面教自己個小朋友，順便袋錢落佢袋。」；有網民斥該名媽媽漠視衛生。

【生仔要考牌】兒子分不清「隻」和「對」　港媽車廂鬧仔：返去打你10下

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責任編輯：王俊賢

虐待 網絡熱話 屯門

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