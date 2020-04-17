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【英國疫情】3歲兒頭痛狂嘔母求助醫療專線1小時沒人接　 男童等不及心臟停頓猝死

親子 18:30 2020/04/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

英國一名3歲男童持續頭痛嘔吐，其母求助醫療專線，可惜致電等待逾一小時仍沒人接，男童最終心臟停頓猝死。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診病例突破10萬宗，當中1.3萬多人死亡。英國醫療系統面對沉重負荷，更因此出現悲劇， 一名3歲男童持續頭痛嘔吐，其母求助醫療專線，可惜致電等待逾一小時仍沒人接，男童最終心臟停頓猝死。

兒子等不及救援離世

據英國《每日郵報》報道，倫敦一名3歲男童出現頭痛及嘔吐情況已長達7周，期間他的媽媽曾帶他看醫生，但情況依然未有好轉，於是心急如焚的媽媽致電緊急醫療專線，希望獲得進一步幫助。

不過，她足足等了一個多小時仍得不到回應，兒子等不及救援，突然心臟停頓猝死。

另有一個病例是，一名6個月大嬰兒因敗血症及肝功能衰竭死亡，其父母因擔心孩子有機會在醫院感染新冠肺炎，而未有將他及時送院，引發今次悲劇。

【新冠肺炎】2個月大女嬰沒病徵確診　媽媽憶苦況︰尖叫幾分鐘後一度停止呼吸

籲勿拖延孩子送院時間

以上兩名幼兒的死亡病例，記錄於《北泰晤士小兒科網絡》（North Thames Paeiatric Network）製作的新冠肺炎事件日誌中，是其中14個病例之一。當中提及如孩子出現半昏迷和嘔吐狀況，而救護車服務繁忙時，建議家長自行帶孩子到醫院求診。

英國首席醫學官克里斯．惠蒂（Chris Whitty）教授警告，由於復活節公眾假期，令染疫死亡人數的報告延遲，他預計短時間內仍會出現大量死亡人數。

有醫生擔心在疫情爆發期間，父母未有為孩子尋求治療。英國國家醫療服務體系首席執行官史蒂文森爵士（Sir Simon Stevens）敦促父母，不要拖延孩子去醫院的時間，以免錯過治療機會。

更多兒童確診報道，即睇︰

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責任編輯︰駱秀玲

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