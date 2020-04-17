【防疫抗疫基金】港府承擔4,000萬書展參展費　每位參加者最高獲10萬資助

▲ 今年香港書展能否如期舉辦仍是未知之數。（經濟日報資料圖片）

港府於第二輪防疫抗疫基金中，預留4,000萬元，資助本地印刷及出版業界參與下屆書展，當局建議有關費用將全數資助合資格參加者參與下一屆書展的費用，每位參加者最高可獲10萬元資助。

當局解釋，新冠肺炎疫情令多項推廣活動及國際大型書展須要延期或取消，以致印刷及出版業界的營業額大幅下降，對業界打擊嚴重，其中年度的香港書展是業界最重要的銷售及宣傳平台，以推出新書及產品，以及與讀者聯繫，惟上一輪「防疫抗疫基金」為會議展覽業提供的支援措施對於印刷及出版公司而言，並不足以減低因市況不明朗而須承受的風險，因此建議全數資助合資格參加者參與下一屆香港書展的費用，涉及總資助額為4,000萬元。

今年書展原定於7月15日至21日舉辦，但由於新冠肺炎疫情未緩和，書展能否如期舉辦仍是未知之數。貿發局曾指指，早前已與協辦機構討論，如客觀條件容許，均同意書展有必要繼續舉辦，如有任何變動，將會於6月中旬前公佈具體安排。

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記者：陳曉瑩