【七警案】5人申終極上訴敗訴　終院指法官已毫無合理疑點確定新聞片屬真實

▲ 曾健超於2014年遭7名警員毆打案，其中5名已服刑完畢的警員向終院申請上訴許可被終極駁回。（經濟日報資料圖片）

曾健超於2014年遭7名警員毆打案，其中5名已服刑完畢的警員上周二(7日)向終院申請上訴許可被終極駁回，終院今(17日)頒下判決原因。終院於判詞中指，上訴一方指原審以錯誤方法接納涉案新聞片段呈堂，質疑是否於毫無合理疑點下證明新聞片屬真實。終院認為原審時法官處理有關新聞片之認受性時，已裁定影片可呈堂及於毫無合理疑點下證實屬真實，若再爭辯法官採用甚麼標準作出決定，只會流於學術性討論。

上訴一方早前申請上訴許可時，質疑控方只採用於互聯網上下載的新聞片段，並依頼證人的傳聞證供就母片及涉案新聞片段作比較，質疑是否足以於毫無合理疑點下證實涉案片段屬真實。

終院指案件開審前，雙方同意透過「案中案」形式處理涉案新聞片段能否呈堂，並傳召3名曾處理涉案片段證人作供，原審法官最終裁定涉案片段屬真實及可呈堂，並於毫無合理疑點下作出判決。終院認為上訴一方誤解原審法官所採納之標準，若於上訴中再爭議原審法官採用的是甚麼標準，正如上訴庭法官所言，只會流於學術性討論。

終院又指，上訴方質疑控方可獲涉案新聞片段母片，最終只使用使互聯網下載的片段，質疑審訊是否公平。惟上訴庭法官曾指出，於原審的任何階段均沒有辯方律師提出要求母片呈堂，亦沒有任何指控律師不專業情況出現，上訴庭認為明顯涉及策略上的決定，於缺乏母片的情況下，對辯方或會有利。

涉案7名警員為總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪及黃偉豪。經早前上訴後，劉興沛及黃偉豪的定罪獲撤銷，其餘5人則獲減刑至15至18個月，5人均已刑滿出獄，早前只有黃祖成到終審法院旁聽上訴許可申請，終院即日駁回申請，押後至今頒下書面判決。

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記者：林育慧