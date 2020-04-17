【尋人啟示】絕望媽媽緊抱疑染疫暈倒2歲兒　街上叫喊遇好心男急送威院盼尋人道謝

▲ 一名媽媽送疑染疫暈倒的2歲兒子去威院時，遇上好心男幫忙緊急送院，希望尋回對方親口道謝。

本港新冠肺炎疫情出現過不少幼童確診個案，令一眾新手爸媽非常擔憂。今日一名媽媽在facebook貼出尋人啟事，希望尋獲一名協助她緊急送22個月大兒子入威院的好心男，媽媽當時懷疑兒子染上新冠肺炎而暈倒，但好心男義無反顧幫忙，故好希望能親口向對方道謝，並告訴他檢測結果。

據該名媽媽在facebook的帖文指出，昨日（16日）下午22個月大的兒子突然全身發紫、抽搐、反白眼及嘔白泡，當時媽媽正在沖涼，聽到工人姐姐尖叫大喊「寶寶唔得」，媽媽衝出來大叫喚醒兒子不果，致電999又線路繁忙，故媽媽立便更換睡衣緊抱BB奪門而出送院。

下午5時許，媽媽抱子抵達沙田威爾斯親王醫院附近，聖羅撒書院對出的紅綠燈位時，媽媽在街上絕望地叫喊︰

有無人可以幫我？

在新冠肺炎疫情下人人自危，一名身穿黑衫黑褲、大眼、雙眼皮、戴藍色口罩的高大男子，接過男童並跑送到威爾斯急症室內。

我哋素未謀面，就係你意（義）無反顧，喺Covid-19大家都人心惶惶嘅時候，將我同寶寶的生命放在你生命之上，就係你，幫我跑咗我人生中最重要同最絕望的300米……我永遠都不會忘記你的背影同你一雙眼。

在等候新冠肺炎檢測結果期間，該媽媽除了擔心兒子之外，還擔心會傳染到該位好心男，「我唔想害咗依位咁無私的好人，千其唔好中，我同寶寶承受唔起你有事，喺醫院度有好多醫護幫過我哋，接觸過我哋。」

幸好，兒子最終無事，檢測結果亦呈陰性。該媽媽希望公開尋回這位好心男，親口向對方說聲多謝。

我哋Covid-19化驗結果係陰性，好對唔住，我哋無辦法親口同你講不用掛心，好多謝好多謝你。

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責任編輯︰林綺玲